Лише 11% українців вважають 9 травня важливим святом – опитування КМІС

Ветеран війни (Фото: Радіо Свобода)

У 2025 році лише 11% українців вважають День перемоги, 9 травня, важливим святом – це рекордно низький показник за останні 15 років. Такі дані наводить за результатами нового опитування Київський міжнародний інститут соціології (КМІС).

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Згідно з дослідженнями, у 2013 році свято вже втратило 18% підтримки, а до 2021 року його важливим вважали тільки 30% опитаних. У 2023 році ця цифра впала до 13%, а у 2024-2025 роках – до 11%. Для порівняння: навіть День праці має більше прихильників.

Дані опитування (Фото: КМІС)

Як свідчать соціологічні дані, День перемоги нині частіше підтримують люди старшого віку – серед респондентів віком понад 60 років таких 15%. У молодших вікових групах цей показник становить 11%. Також свято є дещо популярнішим у сільській місцевості (16%), порівнюючи з містами (10%).

Показники за регіонами варіюються: на заході України 9 травня вважають важливим 9% опитаних, у центрі – 11%, на півдні – 14%, а на сході – 13%.

Причиною такого стрімкого падіння популярності дослідники називають війну, розв’язану Росією.

"День перемоги, який раніше мав символічне значення для вшанування пам’яті, нині дедалі більше сприймається як інструмент російської пропаганди та мілітаризму. Це свято більше не асоціюється з миром, а радше з агресією, яку Росія здійснює під цим гаслом", – зазначається у звіті.

8 травня в Європі відзначають День перемоги в Другій світовій війні. Саме 8 травня 1945 року Антигітлерівська коаліція офіційно підписала беззастережну капітуляцію нацистської Німеччини в Берліні. В цей день у всій Європі, в Англії та Америці люди виходили на святкові демонстрації.

Президент США Дональд Трамп офіційно оголосив 8 травня у США Днем перемоги над нацизмом у Другій світовій.