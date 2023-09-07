RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Макрон: Для прапора Росії немає місця на паризькій Олімпіаді

Этот материал также доступен на русском
07.09.2023, 21:13
Макрон: Для прапора Росії немає місця на паризькій Олімпіаді - Фото
Емманюель Макрон в Ірпені (фото - ЕРА)

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що російському прапору не місце на Олімпійських іграх у Парижі через воєнні злочини, які чинить режим диктатора Володимира Путіна в Україні. Про це він сказав в інтерв'ю спортивній газеті L'Equipe.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

Макрон сказав в інтерв'ю, що через війну в Україні він не хоче, щоб прапор Росії був піднятий на Олімпіаді в Парижі.

"Для Росії як країни там немає місця, поки вона скоює воєнні злочини та депортує дітей", – сказав Макрон.

За його словами, російського прапора на Паризьких іграх не може бути, і з цього приводу досягнуто консенсусу.

На питання, як він ставиться до участі в іграх російських спортсменів, Макрон відповів, що це питання "не слід політизувати".

"Я хочу, щоб олімпійський світ ухвалив усвідомлене рішення, і я повністю довіряю (президенту МОК. – Ред.) Томасу Баху", – сказав президент Франції.

Макрон вважає, що деякі російські спортсмени "теж можуть бути жертвами" режиму Путіна, тому потрібен індивідуальний підхід до кожного випадку.

14 серпня 2023 року прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Олімпійські Ігри ризикують залишитися без учасників із 35 країн у тому випадку, якщо до змагань буде допущено спортсменів Росії та Білорусі.

Сергій Бережний
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
санкціїЕмманюель Макронолімпіадаспорт
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 