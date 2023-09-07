Макрон: Для прапора Росії немає місця на паризькій Олімпіаді

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що російському прапору не місце на Олімпійських іграх у Парижі через воєнні злочини, які чинить режим диктатора Володимира Путіна в Україні. Про це він сказав в інтерв'ю спортивній газеті L'Equipe.

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Макрон сказав в інтерв'ю, що через війну в Україні він не хоче, щоб прапор Росії був піднятий на Олімпіаді в Парижі.

"Для Росії як країни там немає місця, поки вона скоює воєнні злочини та депортує дітей", – сказав Макрон.

За його словами, російського прапора на Паризьких іграх не може бути, і з цього приводу досягнуто консенсусу.

На питання, як він ставиться до участі в іграх російських спортсменів, Макрон відповів, що це питання "не слід політизувати".

"Я хочу, щоб олімпійський світ ухвалив усвідомлене рішення, і я повністю довіряю (президенту МОК. – Ред.) Томасу Баху", – сказав президент Франції.

Макрон вважає, що деякі російські спортсмени "теж можуть бути жертвами" режиму Путіна, тому потрібен індивідуальний підхід до кожного випадку.

14 серпня 2023 року прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Олімпійські Ігри ризикують залишитися без учасників із 35 країн у тому випадку, якщо до змагань буде допущено спортсменів Росії та Білорусі.

Президент Володимир Зеленський заявив, що повернути російських спортсменів на Олімпіаду – це сказати всьому світу, що терор може бути прийнятним.

7 лютого пані мер Парижа Анн Ідальго заявила, що вважає "непристойною" участь російських спортсменів в Олімпійських іграх 2024 року в Парижі.

14 серпня міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт заявив, що Україна готова взяти участь в Олімпійських іграх у Парижі влітку 2024 року, у разі допуску до змагань спортсменів із Росії та Білорусі у нейтральному статусі.

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