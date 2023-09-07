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Макрон: Флагу России нет места на парижской Олимпиаде

Цей матеріал також доступний українською
07.09.2023, 21:13
Макрон: Флагу России нет места на парижской Олимпиаде - Фото
Эмманюэль Макрон в Ирпене (фото - ЕРА)

Президент Франции Эмманюель Макрон заявил, что российскому флагу не место на Олимпийских играх в Париже из-за военных преступлений, которые творит режим диктатора Владимира Путина в Украине. Об этом он сказал в интервью спортивной газете L’Equipe.

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Макрон сказал в интервью, что из-за войны в Украине он не хочет, чтобы флаг России был поднят на Олимпиаде в Париже.

"Для России как страны там нет места, пока она совершает военные преступления и депортирует детей", – сказал Макрон.

По его словам, российского флага на Парижских играх быть не может, и по этому поводу достигнут консенсус.

На вопрос, как он относится к участию в играх российских спортсменов, Макрон ответил, что этот вопрос "не следует политизировать".

"Я хочу, чтобы олимпийский мир принял осознанное решение, и я полностью доверяю (президенту МОК. – Ред.) Томасу Баху", – сказал президент Франции.

Макрон считает, что некоторые российские спортсмены "тоже могут быть жертвами" режима Путина, поэтому нужен индивидуальный подход к каждому случаю.

14 августа 2023 года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Олимпийские Игры рискуют остаться без участников из 35 стран в том случае, если к соревнованиям будут допущены спортсмены России и Беларуси. 

Сергей Бережной
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