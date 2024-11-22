Макрон назвав лідерів Гаїті "повними дебілами". МЗС країни викликало французького посла
Президент Франції Емманюель Макрон назвав лідерів Гаїті "повними дебілами" у кулуарах G20, після чого уряд країни викликав французького посла. Про це пише The Guardian.
"Чесно кажучи, самі гаїтяни зруйнували свою країну, дозволивши наркоторгівлі процвітати", – заявив Макрон.
Він також висловив невдоволення звільненням Гаррі Коніля з посади прем'єр-міністра перехідною президентською радою Гаїті, назвавши це рішення дурним.
"Вони вчинили, як повні дебіли, не варто було його звільняти", – додав президент Франції.
Висловлювання Макрона викликали протест з боку влади Гаїті. Міністерство закордонних справ країни викликало посла Франції Антуана Мішона після висловлювань, які відомство назвало "недружніми і недоречними".
ДОВІДКАНа Гаїті ситуація залишається напруженою через політичну нестабільність та сплеск насильства, спричинений діяльністю озброєних банд. Звільнення Гаррі Коніля з посади прем'єр-міністра було пов’язане із конфліктом із перехідною радою, яка керує країною до наступних виборів. Коніль відмовився провести реорганізацію міністерств, чого вимагала рада, і намагався усунути трьох її членів через звинувачення в корупції. Це стало однією з причин його відставки.
Гаїті була колонією Франції з 1697 року, коли Іспанія передала західну частину острова Еспаньйола французам. Після жорстокого колоніального періоду, основаного на рабовласництві, Гаїті здобула незалежність у 1804 році, ставши першою країною, заснованою колишніми рабами.
- У 2018 році в країні пройшли протести через правління президента Гаїті Жовенеля Моїза. Президента Гаїті звинувачували в тому, що він не розслідував справи про корупцію колишнього уряду країни – учасники мітингу вимагали його відставки.
- 7 липня 2021 року президента Гаїті знайшли мертвим у його приватній резиденції.