Макрон назвав лідерів Гаїті "повними дебілами". МЗС країни викликало французького посла

Емманюель Макрон (Фото: ЕРА/Filip Singer)

Президент Франції Емманюель Макрон назвав лідерів Гаїті "повними дебілами" у кулуарах G20, після чого уряд країни викликав французького посла. Про це пише The Guardian.

"Чесно кажучи, самі гаїтяни зруйнували свою країну, дозволивши наркоторгівлі процвітати", – заявив Макрон.

Він також висловив невдоволення звільненням Гаррі Коніля з посади прем'єр-міністра перехідною президентською радою Гаїті, назвавши це рішення дурним.

"Вони вчинили, як повні дебіли, не варто було його звільняти", – додав президент Франції.

Висловлювання Макрона викликали протест з боку влади Гаїті. Міністерство закордонних справ країни викликало посла Франції Антуана Мішона після висловлювань, які відомство назвало "недружніми і недоречними".

ДОВІДКА На Гаїті ситуація залишається напруженою через політичну нестабільність та сплеск насильства, спричинений діяльністю озброєних банд. Звільнення Гаррі Коніля з посади прем'єр-міністра було пов’язане із конфліктом із перехідною радою, яка керує країною до наступних виборів. Коніль відмовився провести реорганізацію міністерств, чого вимагала рада, і намагався усунути трьох її членів через звинувачення в корупції. Це стало однією з причин його відставки.



Гаїті була колонією Франції з 1697 року, коли Іспанія передала західну частину острова Еспаньйола французам. Після жорстокого колоніального періоду, основаного на рабовласництві, Гаїті здобула незалежність у 1804 році, ставши першою країною, заснованою колишніми рабами. На Гаїті ситуація залишається напруженою через політичну нестабільність та сплеск насильства, спричинений діяльністю озброєних банд. Звільнення Гаррі Коніля з посади прем'єр-міністра було пов’язане із конфліктом із перехідною радою, яка керує країною до наступних виборів. Коніль відмовився провести реорганізацію міністерств, чого вимагала рада, і намагався усунути трьох її членів через звинувачення в корупції. Це стало однією з причин його відставки.Гаїті була колонією Франції з 1697 року, коли Іспанія передала західну частину острова Еспаньйола французам. Після жорстокого колоніального періоду, основаного на рабовласництві, Гаїті здобула незалежність у 1804 році, ставши першою країною, заснованою колишніми рабами.