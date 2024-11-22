Макрон назвал лидеров Гаити "полными дебилами". МИД страны вызвал французского посла

Эмманюэль Макрон (Фото: ЕРА/Filip Singer)

Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал лидеров Гаити "полными дебилами" в кулуарах G20, после чего правительство страны вызвало французского посла. Об этом пишет The Guardian.

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"Честно говоря, сами гаитяне разрушили свою страну, позволив наркоторговле процветать", – заявил Макрон.

Он также выразил недовольство увольнением Гарри Кониля с должности премьер-министра переходным президентским советом Гаити, назвав это решение глупым.

"Они поступили, как полные дебилы, не стоило его увольнять", – добавил президент Франции.

Высказывания Макрона вызвали протест со стороны властей Гаити. Министерство иностранных дел страны вызвало посла Франции Антуана Мишона после высказываний, которые ведомство назвало "недружественными и неуместными".

СПРАВКА На Гаити ситуация остается напряженной из-за политической нестабильности и всплеска насилия, вызванного деятельностью вооруженных банд. Увольнение Гарри Кониля с должности премьер-министра было связано с конфликтом с переходным советом, который руководит страной до следующих выборов. Кониль отказался провести реорганизацию министерств, чего требовал совет, и пытался устранить трех его членов из-за обвинений в коррупции. Это стало одной из причин его отставки.



Гаити была колонией Франции с 1697 года, когда Испания передала западную часть острова Эспаньол французам. После жестокого колониального периода, основанного на рабовладении, Гаити обрела независимость в 1804 году, став первой страной, основанной бывшими рабами. На Гаити ситуация остается напряженной из-за политической нестабильности и всплеска насилия, вызванного деятельностью вооруженных банд. Увольнение Гарри Кониля с должности премьер-министра было связано с конфликтом с переходным советом, который руководит страной до следующих выборов. Кониль отказался провести реорганизацию министерств, чего требовал совет, и пытался устранить трех его членов из-за обвинений в коррупции. Это стало одной из причин его отставки.Гаити была колонией Франции с 1697 года, когда Испания передала западную часть острова Эспаньол французам. После жестокого колониального периода, основанного на рабовладении, Гаити обрела независимость в 1804 году, став первой страной, основанной бывшими рабами.