Макрон назвал лидеров Гаити "полными дебилами". МИД страны вызвал французского посла
Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал лидеров Гаити "полными дебилами" в кулуарах G20, после чего правительство страны вызвало французского посла. Об этом пишет The Guardian.
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"Честно говоря, сами гаитяне разрушили свою страну, позволив наркоторговле процветать", – заявил Макрон.
Он также выразил недовольство увольнением Гарри Кониля с должности премьер-министра переходным президентским советом Гаити, назвав это решение глупым.
"Они поступили, как полные дебилы, не стоило его увольнять", – добавил президент Франции.
Высказывания Макрона вызвали протест со стороны властей Гаити. Министерство иностранных дел страны вызвало посла Франции Антуана Мишона после высказываний, которые ведомство назвало "недружественными и неуместными".
СПРАВКАНа Гаити ситуация остается напряженной из-за политической нестабильности и всплеска насилия, вызванного деятельностью вооруженных банд. Увольнение Гарри Кониля с должности премьер-министра было связано с конфликтом с переходным советом, который руководит страной до следующих выборов. Кониль отказался провести реорганизацию министерств, чего требовал совет, и пытался устранить трех его членов из-за обвинений в коррупции. Это стало одной из причин его отставки.
Гаити была колонией Франции с 1697 года, когда Испания передала западную часть острова Эспаньол французам. После жестокого колониального периода, основанного на рабовладении, Гаити обрела независимость в 1804 году, став первой страной, основанной бывшими рабами.
- В 2018 году в стране прошли протесты из-за правления президента Гаити Жовенеля Моиза. Президента Гаити обвиняли в том, что он не расследовал дела о коррупции бывшего правительства страны – митингующие требовали его отставки.
- 7 июля 2021 года президента Гаити нашли мертвым в его частной резиденции.