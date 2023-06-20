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Макрон заявив, що система ППО SAMP-T вже в Україні – ЗМІ

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20.06.2023, 06:28

Президент Франції Еммануель Макрон під час виступу у Парижі вперше офіційно заявив, що система протиракетної оборони SAMP-T була доставлена і вже працює в Україні. Його слова передають газета Le Monde та видання RAI News.

"Я радий мати змогу оголосити вам разом із моєю італійською колегою Джорджією Мелоні, що франко-італійський SAMP-T зараз розгорнутий і працює в Україні, де він захищає ключові об’єкти та життя людей", – сказав Макрон.

Це перше офіційне підтвердження прибуття SAMP-T в Україну після численних повідомлень ЗМІ.

Наприкінці квітня спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат анонсував надходження в Україну систем SAMP-T. Тоді він сказав, що вони "вже на підході".

ДОВІДКА. SAMP-T – це наземна система "земля-повітря". Її можна назвати європейським аналогом американських зенітних ракетних комплексів Patriot. Вона здатна вражати у радіусі до 40 км балістичні ракети та понад 100 км – аеродинамічні цілі (крилаті ракети, літаки).
  • У грудні 2022 року Україна звернулася до Франції з проханням про постачання системи ППО SAMP-T.
  • 4 лютого 2023 року французький міністр оборони Себастьян Лекорню заявив, що Франція та Італія передадуть Україні SAMP-T навесні 2023 року.

Читайте також: Не лише SAMP/T. Італія передає Україні додаткові системи ППО

Мілана Головань
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Еммануель МакронДжорджія МелоніппоSAMP-Tвійна
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