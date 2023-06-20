Макрон заявил, что система ПВО SAMP-T уже в Украине – СМИ

Президент Франции Эмманюэль Макрон, выступая в Париже, впервые официально заявил, что система противоракетной обороны SAMP-T была доставлена и уже работает в Украине. Его слова передают газета Le Monde и издание RAI News.

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"Я рад иметь возможность объявить вам вместе с моей итальянской коллегой Джорджией Мелони, что франко-итальянский SAMP-T сейчас развернут и работает в Украине, где он защищает ключевые объекты и жизнь людей", – сказал Макрон.

Это первое официальное подтверждение прибытия SAMP-T в Украину после сообщений СМИ.

В конце апреля спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат анонсировал поступление в Украину систем SAMP-T. Тогда он сказал, что они "уже на подходе".

СПРАВКА. SAMP-T – это наземная система "земля-воздух". Ее можно назвать европейским аналогом американских зенитных ракетных комплексов Patriot. Она способна поражать в радиусе до 40 км баллистические ракеты и более 100 км – аэродинамические цели (крылатые ракеты, самолеты).

В декабре 2022 года Украина обратилась во Францию с просьбой о поставках системы ПВО SAMP-T.

4 февраля 2023 года французский министр обороны Себастьян Лекорню заявил, что Франция и Италия передадут Украине SAMP-T весной 2023 года.

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