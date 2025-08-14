Медведчуку та 12 його поплічникам повідомили про підозру за створення групи "Другая Украина" – СБУ

Злочинна організація "Другая Украина" функціонує у Москві під виглядом громадського об’єднання та виправдовує агресію Росії

Віктор Медведчук (Фото: EPA)

Служба безпеки України заочно повідомила про підозру екснардепу від забороненої партії ОПЗЖ Віктору Медведчуку та його 12 поплічникам за створення та участь в організації "Другая Украина", яка функціонує у Москві під виглядом громадського об’єднання та виправдовує агресію Росії. Про це повідомляє СБУ.

За даними правоохоронців, через організацію "Другая Украина", вони закликали до зміни меж території чи державного кордону України, розпалювали національну та релігійну ворожнечі, а також розповсюджували інші матеріали на підтримку РФ.

Показання на них дав Кирило Молчанов, якого також підозрюють у співпраці з екснардепом-зрадником та спецслужбами РФ. Його навесні 2025 року його затримали у Польщі й зараз він перебуває у СІЗО у Києві та співпрацює зі слідством.

Як встановило розслідування, Молчанов працював одночасно ФСБ та російську зовнішню розвідку.

Слідство встановило, що одним із "прямих контактів" Молчанова, був перший заступник п'ятої служби ФСБ РФ генерал-лейтенант Георгій Грішаєв. Відповідне листування виявили у телефоні підозрюваного.

За вказівкою росіян, Молчанов та його спільники виправдовували російську агресію, дискредитували Україну на міжнародній арені та намагалися розхитати ситуацію в країнах-партнерах. Молчанов також організовував у країнах ЄС вуличні акції на користь Кремля із закликами до згортання підтримки України.

За матеріалами справи, цю діяльність особисто координував Медведчук. Він погодив створення організації "Другая Украина" безпосередньо з російським диктатором Володимиром Путіним, після чого президент РФ доручив ФСБ курувати проєкт.

"Медведчук сформував "штат" організації з топменеджерів і пропагандистів підсанкційних телеканалів, більшість яких виїхали до РФ на початку повномасштабного вторгнення", – повідомили правоохоронці.

СБУ також установила, що Медведчук особисто фінансує злочинну організацію, взаємодіючи з адміністрацією Путіна та урядовими структурами РФ.

На підставі доказів слідчі СБУ заочно повідомили про підозри Медведчуку та його спільникам, які переховуються в Росії:

← Денис Жарких

← Артем Марчевський

← Роман Коваленко

← Руслан Калінчук

← Ян Таксюр

← Юрій Дудкін

← Руслан Коцаба

← Наталія Хорошевська

← Богдан Гіганов

← Олег Ясинський

← Олександр Лазарєв

Їхні дії кваліфіковані за статтями:

← заклики до насильницької зміни влади у складі організованої групи;

← державна зрада в умовах воєнного стану;

← колабораційна діяльність;

← порушення рівноправності громадян у складі організованої групи;

← виправдовування та заперечення збройної агресії РФ у складі організованої групи.

Молчанову додатково повідомлено про підозру у державній зраді, за що йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.