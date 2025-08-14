Медведчуку и 12 его приспешникам сообщили о подозрении за группу "Другая Украина" – СБУ
Служба безопасности Украины заочно сообщила о подозрении экс-нардепу от запрещенной партии ОПЗЖ Виктору Медведчуку и его 12 приспешникам за создание и участие в организации "Другая Украина", которая функционирует в Москве под видом общественного объединения и оправдывает агрессию России. Об этом сообщает СБУ.
По данным правоохранителей, через организацию "Другая Украина", они призывали к изменению границ территории или государственной границы Украины, разжигали национальную и религиозную вражду, а также распространяли другие материалы в поддержку РФ.
Показания на них дал Кирилл Молчанов, которого также подозревают в сотрудничестве с экс-нардепом-предателем и спецслужбами РФ. Весной 2025 года его задержали в Польше и сейчас он находится в СИЗО в Киеве и сотрудничает со следствием.
Как установило расследование, Молчанов работал одновременно в ФСБ и российской внешней разведке.
Следствие установило, что одним из "прямых контактов" Молчанова, был первый заместитель пятой службы ФСБ РФ генерал-лейтенант Георгий Гришаев. Соответствующую переписку обнаружили в телефоне подозреваемого.
По указанию россиян, Молчанов и его сообщники оправдывали российскую агрессию, дискредитировали Украину на международной арене и пытались расшатать ситуацию в странах-партнерах. Молчанов также организовывал в странах ЕС уличные акции в пользу Кремля с призывами к сворачиванию поддержки Украины.
По материалам дела, эту деятельность лично координировал Медведчук. Он согласовал создание организации "Другая Украина" непосредственно с российским диктатором Владимиром Путиным, после чего президент РФ поручил ФСБ курировать проект.
"Медведчук сформировал "штат" организации из топ-менеджеров и пропагандистов подсанкционных телеканалов, большинство которых выехало в РФ в начале полномасштабного вторжения", – сообщили правоохранители.
СБУ также установила, что Медведчук лично финансирует преступную организацию, взаимодействуя с администрацией Путина и правительственными структурами РФ.
На основании доказательств следователи СБУ заочно сообщили о подозрении Медведчуку и его сообщникам, которые скрываются в России:
← Денис Жарких
← Артем Марчевский
← Роман Коваленко
← Руслан Калинчук
← Ян Таксюр
← Юрий Дудкин
← Руслан Коцаба
← Наталия Хорошевская
← Богдан Гиганов
← Олег Ясинский
← Александр Лазарев
Их действия квалифицированы по статьям:
← призывы к насильственной смене власти в составе организованной группы;
← государственная измена в условиях военного положения;
← коллаборационная деятельность;
← нарушение равноправия граждан в составе организованной группы;
← оправдание и отрицание вооруженной агрессии РФ в составе организованной группы.
Молчанову дополнительно сообщено о подозрении в государственной измене, за что ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
- 13 января 2023 года Верховная Рада лишила Медведчука мандата, а в мае 2023 года его лишили статуса адвоката.
- Сейчас Медведчук вместе с женой живет в России, куда его отдали в обмен на украинских военных.
- В мае 2024 года Медведчук попал под санкции ЕС в рамках санкционного режима "за военную агрессию против Украины" и "за гибридные угрозы" ЕС.
