Медведчуку и 12 его приспешникам сообщили о подозрении за группу "Другая Украина" – СБУ

Преступная организация "Другая Украина" функционирует в Москве под видом общественного объединения и оправдывает агрессию России

Виктор Медведчук (Фото: EPA)

Служба безопасности Украины заочно сообщила о подозрении экс-нардепу от запрещенной партии ОПЗЖ Виктору Медведчуку и его 12 приспешникам за создание и участие в организации "Другая Украина", которая функционирует в Москве под видом общественного объединения и оправдывает агрессию России. Об этом сообщает СБУ.

По данным правоохранителей, через организацию "Другая Украина", они призывали к изменению границ территории или государственной границы Украины, разжигали национальную и религиозную вражду, а также распространяли другие материалы в поддержку РФ.

Показания на них дал Кирилл Молчанов, которого также подозревают в сотрудничестве с экс-нардепом-предателем и спецслужбами РФ. Весной 2025 года его задержали в Польше и сейчас он находится в СИЗО в Киеве и сотрудничает со следствием.

Как установило расследование, Молчанов работал одновременно в ФСБ и российской внешней разведке.

Следствие установило, что одним из "прямых контактов" Молчанова, был первый заместитель пятой службы ФСБ РФ генерал-лейтенант Георгий Гришаев. Соответствующую переписку обнаружили в телефоне подозреваемого.

По указанию россиян, Молчанов и его сообщники оправдывали российскую агрессию, дискредитировали Украину на международной арене и пытались расшатать ситуацию в странах-партнерах. Молчанов также организовывал в странах ЕС уличные акции в пользу Кремля с призывами к сворачиванию поддержки Украины.

По материалам дела, эту деятельность лично координировал Медведчук. Он согласовал создание организации "Другая Украина" непосредственно с российским диктатором Владимиром Путиным, после чего президент РФ поручил ФСБ курировать проект.

"Медведчук сформировал "штат" организации из топ-менеджеров и пропагандистов подсанкционных телеканалов, большинство которых выехало в РФ в начале полномасштабного вторжения", – сообщили правоохранители.

СБУ также установила, что Медведчук лично финансирует преступную организацию, взаимодействуя с администрацией Путина и правительственными структурами РФ.

На основании доказательств следователи СБУ заочно сообщили о подозрении Медведчуку и его сообщникам, которые скрываются в России:

← Денис Жарких

← Артем Марчевский

← Роман Коваленко

← Руслан Калинчук

← Ян Таксюр

← Юрий Дудкин

← Руслан Коцаба

← Наталия Хорошевская

← Богдан Гиганов

← Олег Ясинский

← Александр Лазарев

Их действия квалифицированы по статьям:

← призывы к насильственной смене власти в составе организованной группы;

← государственная измена в условиях военного положения;

← коллаборационная деятельность;

← нарушение равноправия граждан в составе организованной группы;

← оправдание и отрицание вооруженной агрессии РФ в составе организованной группы.

Молчанову дополнительно сообщено о подозрении в государственной измене, за что ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.