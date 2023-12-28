Медичний канабіс. Стефанчук каже, що блокування знімуть на найближчому засіданні
Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук переконаний, що закон про легалізацію медичного канабісу невдовзі буде підписано, попри спробу фракції Батьківщина блокувати рішення парламенту. Про це він заявив в інтерв’ю в ефірі телемарафону.
Він наголосив, що парламент – це "політичний організм", і "політика нікуди не дінеться, як би хто кому не обіцяв".
"Це право цієї фракції – вона заблокувала. Але я думаю, що на найближчому засіданні ми знімемо цю блокуючу постанову і законопроєкт буде підписано, тому що він проголосований в Раді, і я глибоко переконаний, що це дуже правильне рішення, тому що цього особливо потребують особи, які повертаються з війни", – сказав Стефанчук.
Він додав, що це "політичні процеси", і в Раді до цього ставляться "з розумінням".
- 21 грудня Верховна Рада ухвалила закон про регулювання обігу медичного канабісу в Україні: "за" проголосували 248 депутатів.
- Того ж дня Батьківщина заявила про намір звернутися до Конституційного суду з вимогою скасувати результати парламентського голосування. На думку лідерки Батьківщини Юлії Тимошенко, законопроєкт "легалізує наркобізнес і наркомафію".
- 22 грудня нардепи Батьківщини внесли до Ради проєкт постанови про скасування рішення парламенту.
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