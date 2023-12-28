Медичний канабіс. Стефанчук каже, що блокування знімуть на найближчому засіданні

Руслан Стефанчук (Фото: ОП)

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук переконаний, що закон про легалізацію медичного канабісу невдовзі буде підписано, попри спробу фракції Батьківщина блокувати рішення парламенту. Про це він заявив в інтерв’ю в ефірі телемарафону.

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Він наголосив, що парламент – це "політичний організм", і "політика нікуди не дінеться, як би хто кому не обіцяв".

"Це право цієї фракції – вона заблокувала. Але я думаю, що на найближчому засіданні ми знімемо цю блокуючу постанову і законопроєкт буде підписано, тому що він проголосований в Раді, і я глибоко переконаний, що це дуже правильне рішення, тому що цього особливо потребують особи, які повертаються з війни", – сказав Стефанчук.

Він додав, що це "політичні процеси", і в Раді до цього ставляться "з розумінням".

21 грудня Верховна Рада ухвалила закон про регулювання обігу медичного канабісу в Україні: "за" проголосували 248 депутатів.

Того ж дня Батьківщина заявила про намір звернутися до Конституційного суду з вимогою скасувати результати парламентського голосування. На думку лідерки Батьківщини Юлії Тимошенко, законопроєкт "легалізує наркобізнес і наркомафію".

22 грудня нардепи Батьківщини внесли до Ради проєкт постанови про скасування рішення парламенту.

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