Медицинский каннабис. Стефанчук говорит, что блокирование снимут на ближайшем заседании

На следующий день после принятия закона Батькивщина внесла в Раду проект постановления об отмене решения

Руслан Стефанчук (Фото: ОП)

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук убежден, что закон о легализации медицинского каннабиса вскоре будет подписан, несмотря на попытку фракции Батькивщина блокировать решение парламента. Об этом он заявил в интервью в эфире телемарафона.

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Он подчеркнул, что парламент – это "политический организм", и "политика никуда не денется, как бы кто кому ни обещал".

"Это право этой фракции – она заблокировала. Но я думаю, что на ближайшем заседании мы снимем это блокирующее постановление и законопроект будет подписан, потому что он проголосован в Раде, и я глубоко убежден, что это очень правильное решение, потому что в этом особо нуждаются лица, которые возвращаются с войны", – сказал Стефанчук.

Он добавил, что это "политические процессы", и в Раде к этому относятся "с пониманием".

21 декабря Верховная Рада приняла закон о регулировании обращения медицинского каннабиса в Украине: "за" проголосовали 248 депутатов.

В тот же день Батькивщина заявила о намерении обратиться в Конституционный суд с требованием отменить результаты парламентского голосования. По мнению лидера Батькивщины Юлии Тимошенко, законопроект "легализует наркобизнес и наркомафию".

22 декабря нардепы Батькивщины внесли в Раду проект постановления об отмене решения парламента.

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