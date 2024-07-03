Мелоні звільнить членів своєї партії, які "обожнюють фашистське минуле Італії"

Це сталося після опублікованого відео, на якому члени молодіжного крила її партії вигукують фашистські гасла та скандують "Зіґ хайль"

Джорджа Мелоні (Фото: ЕРА / RICCARDO ANTIMIANI)

Прем'єрка Італії Джорджа Мелоні заявила членам своєї партії "Брати Італії", що вимушена виключити з неї тих, хто "обожнює фашистське минуле країни". Про це повідомляє Euractiv.

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Її заклик пролунав після того, як видання Fanpage оприлюднило відео, на якому члени молодіжного крила її партії вигукують фашистські гасла та скандують "Зіґ хайль".

У листі до керівників партії Мелоні сказала, що вона "розгнівана та засмучена" тим, що їхні дії завдали шкоди репутації політсили.

"У "Братах Італії" немає місця расизму чи антисемітизму, так само як і тим, хто ностальгує за тоталітарними режимами XX століття або за будь-якими проявами дурного фольклору", – написала вона.

Італійська прем'єрка додала, що завдання її політсили "занадто велике, щоб дозволити тим, хто не зрозумів його масштабу, зруйнувати його". За її словами, з тими, хто цього не розуміє, партія вимушена попрощатися.

Партія "Брати Італії" веде своє коріння від неофашистської групи, створеної після Другої світової війни. Сама ж Мелоні наполягає, що її партія є не ультраправою, а консервативною.

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