Мелони уволит членов своей партии, которые "обожают фашистское прошлое Италии"

Это произошло после опубликованного видео, на котором члены молодежного крыла ее партии выкрикивают фашистские лозунги и скандируют "Зиг хайль"

Джорджа Мелони (Фото: ЕРА / RICCARDO ANTIMIANI)

Премьер Италии Джорджа Мелони заявила членам своей партии "Братья Италии", что вынуждена исключить из нее тех, кто "обожает фашистское прошлое страны". Об этом сообщает Euractiv.

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Ее призыв раздался после того, как издание Fanpage обнародовало видео, на котором члены молодежного крыла ее партии выкрикивают фашистские лозунги и скандируют "Зиг хайль".

В письме к руководителям партии Мелони сказала, что она "разгневана и расстроена" тем, что их действия нанесли ущерб репутации политсилы.

"В "Братьях Италии" нет места расизму или антисемитизму, равно как и тем, кто ностальгирует по тоталитарным режимам XX века или по каким-либо проявлениям глупого фольклора", – написала она.

Итальянский премьер добавила, что задача ее политсилы "слишком велика, чтобы позволить тем, кто не понял ее масштаба, разрушить ее". По ее словам, с теми, кто этого не понимает, партия вынуждена проститься.

Партия "Братья Италии" ведет свои корни от неофашистской группы, созданной после Второй мировой войны. Сама же Мелони настаивает, что ее партия не ультраправая, а консервативная.

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