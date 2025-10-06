Меркель звинуватила країни Балтії і Польщу у зриві переговорів із Путіним. Реакція Естонії

Німецька політикиня заявила, що хотіла створити новий формат переговорів, щоб вести переговори з диктатором безпосередньо як Євросоюз

Володимир Путін та Ангела Меркель у 2021 році (Фото: EPA)

Колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила, що через країни Балтії та Польщу нібито не вдалося розпочати новий формат переговорів із Росією, після чого та здійснила повномасштабне вторгнення до України. Таку думку політикиня висловила в інтерв'ю угорському ресурсу Pastisan, передає німецька газета Die Welt. Тим часом міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна наголосив, що у війні винна лише Москва.

"У червні 2021 року я відчула, що [російський диктатор] Путін більше не сприймає Мінські угоди серйозно, і тому я хотіла створити новий формат, у той час разом із президентом [Франції] Макроном, щоб ми могли вести переговори з Путіним безпосередньо як Європейський Союз", – розповіла Меркель.

Однак, додала політикиня, тоді вона зіткнулась з опором. За її словами, деякі держави не підтримали цю ідею: "Це були насамперед країни Балтії, але Польща також була проти".

Колишня канцлерка стверджувала, що ці чотири країни "боялися", що Європа "не матиме спільної політики щодо Росії", і їх думка була у тому, що треба працювати для створення єдиної позиції.

"У будь-якому разі це [новий формат переговорів із РФ] не відбувся. Потім я пішла з посади, і тоді почалася агресія Путіна", – підсумувала політикиня.

Тим часом глава естонської дипломатії Тсахкна заявив, що війна РФ проти України обумовлена лише однією причиною – відмовою Москви визнати розпад Радянського союзу та її "невгамовними імперіалістичними амбіціями".

Посадовець наголосив, що вину за цю агресію несе винятково Росія.

Він не згадує Меркель напряму, але його допис з'явився після інтерв'ю політикині.