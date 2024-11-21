Меркель у мемуарах пояснила, чому блокувала вступ України до НАТО

Колишня канцлерка Німеччини заявила, що свідомо стримувала прагнення України до швидкого вступу до НАТО, побоюючись військової відповіді з боку Росії

Ангела Меркель (Фото: ЕРА)

Ексканцлерка Німеччини Ангела Меркель у мемуарах "Свобода: Спогади 1954-2021" пояснює, що намагалася заблокувати вступ України до НАТО, бо вже тоді побоювалася можливої військової реакції з боку Москви. Уривок цитує Die Zeit.

Меркель розповіла, що свідомо стримувала прагнення України до швидкого вступу до НАТО, побоюючись військової відповіді з боку Росії.

Вона згадує саміт НАТО 2008 року, де обговорювали можливість надання Україні та Грузії статусу кандидатів. Меркель зазначила, що розуміла прагнення країн Центральної та Східної Європи приєднатися до Альянсу, але наголосила, що вступ нових членів має посилювати безпеку як для них, так і для самого НАТО.

Колишня канцлерка також вказала на ризики, пов’язані з присутністю російського Чорноморського флоту в Криму, зазначивши, що такого рівня взаємопов’язаності з російськими військовими структурами не було у жодного з попередніх кандидатів.

Меркель почала політичну кар’єру в 1990 році, ставши депутаткою Бундестагу. З 2000 до 2018 року вона очолювала Християнсько-демократичний союз, а з 2005 до 2021 року обіймала посаду канцлера Німеччини. Меркель була однією з найвпливовіших політичних лідерів Європи, але вирішила не балотуватися після завершення каденції.