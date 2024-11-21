Меркель в мемуарах объяснила, почему блокировала вступление Украины в НАТО

Бывший канцлер Германии заявила, что сдерживала стремление Украины к быстрому вступлению в НАТО, опасаясь военного ответа со стороны России

Ангела Меркель (Фото: ЕРА)

Экс-канцлер Германии Ангела Меркель в мемуарах "Свобода: Воспоминания 1954-2021" объясняет, что пыталась заблокировать вступление Украины в НАТО, потому что уже тогда опасалась возможной военной реакции со стороны Москвы. Отрывок цитирует Die Zeit.

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Меркель рассказала, что сознательно сдерживала стремление Украины к скорейшему вступлению в НАТО, опасаясь военного ответа со стороны России.

Она упоминает саммит НАТО в 2008 году, где обсуждали возможность предоставления Украине и Грузии статуса кандидатов. Меркель отметила, что понимала стремление стран Центральной и Восточной Европы присоединиться к Альянсу, но подчеркнула, что вступление новых членов должно усиливать безопасность как для них, так и для самой НАТО.

Бывший канцлер также указала на риски, связанные с присутствием российского Черноморского флота в Крыму, отметив, что такого уровня взаимосвязанности с российскими военными структурами не было ни у одного из предыдущих кандидатов.

Меркель начала политическую карьеру в 1990 году, став депутатом Бундестага. С 2000 по 2018 год она возглавляла Христианско-демократический союз, а с 2005 по 2021 год занимала должность канцлера Германии. Меркель была одним из самых влиятельных политических лидеров Европы, но решила не баллотироваться после завершения каденции.