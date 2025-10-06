Меркель обвинила страны Балтии и Польшу в срыве переговоров с Путиным. Реакция Эстонии

Немецкий политик заявила, что хотела создать новый формат переговоров, чтобы вести переговоры с диктатором напрямую как Евросоюз

Владимир Путин и Ангела Меркель в 2021 году (Фото: EPA)

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что из-за стран Балтии и Польши якобы не удалось начать новый формат переговоров с Россией, после чего та осуществила полномасштабное вторжение в Украину. Такое мнение политик высказала в интервью венгерскому ресурсу Pastisan, передает немецкая газета Die Welt. Тем временем министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна подчеркнул, что в войне виновата только Москва.

"В июне 2021 года я почувствовала, что [российский диктатор] Путин больше не воспринимает Минские соглашения серьезно, и поэтому я хотела создать новый формат, в то время вместе с президентом [Франции] Макроном, чтобы мы могли вести переговоры с Путиным непосредственно как Европейский Союз", – рассказала Меркель.

Однако, добавила политик, тогда она столкнулась с сопротивлением. По ее словам, некоторые государства не поддержали эту идею: "Это были, прежде всего, страны Балтии, но Польша также была против".

Бывшая канцлер утверждала, что эти четыре страны "боялись", что Европа "не будет иметь общей политики в отношении России", и их мнение было в том, что надо работать для создания единой позиции.

"В любом случае это [новый формат переговоров с РФ] не состоялся. Потом я ушла с должности, и тогда началась агрессия Путина", – подытожила политик.

Между тем глава эстонской дипломатии Цахкна заявил, что война РФ против Украины обусловлена лишь одной причиной – отказом Москвы признать распад Советского союза и ее "неуемными империалистическими амбициями".

Чиновник подчеркнул, что вину за эту агрессию несет исключительно Россия.

Он не упоминает Меркель напрямую, но его сообщение появилось после интервью политика.