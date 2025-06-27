Мерц: Я б волів тривалий час утримуватися від розмови з Путіним
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц планує тривалий час утримуватися від телефонної розмови з російським диктатором Володимиром Путіним. Про це він заявив в інтерв'ю Süddeutsche Zeitung.
Він зазначив, що після нещодавнього візиту прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана до Москви Росія завдала ударів по Києву, постраждали лікарні. А після останньої телефонної розмови Путіна з колишнім канцлером Олафом Шольцем Росія вдарила по дитячій лікарні, сказав Мерц.
"Тому, якщо це результат таких телефонних дзвінків, я б утримався від них ще надовго", – заявив канцлер.
Він також зазначив, що у президента США Дональда Трампа зростає скептицизм щодо російської війни проти України, і він стає більш критичним. В Європі ж існує широкий консенсус щодо оцінки цієї війни.
"Я вважаю, що президент Трамп наближається до цієї оцінки", – підсумував Мерц.
- 20 червня в Німеччині відреагували на заяву Путіна про готовність до переговорів з Мерцем. Цю інформацію взяли до відома, але зазначили, що "прямого контакту немає".
- 24 червня німецький канцлер заявив, що розмови про мир з Путіним мають вестися мовою сили. Він підкреслив, що Росія не хоче припинення вогню.