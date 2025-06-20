У Німеччині відреагували на заяву Путіна щодо готовності переговорів із Мерцом
У Німеччині взяли до уваги заяву російського диктатора Володимира Путіна щодо готовності провести телефонну розмову з канцлером ФРН Фрідріхом Мерцом. Про це на брифінгу повідомив речник федерального уряду Німеччини Штефан Корнеліус, передає кореспондент Укрінформу.
За його словами, в уряді "взяли до уваги" заяву Путіна про те, що він готовий до переговорів із канцлером. Водночас Корнеліус додав, що "прямого контакту немає".
До того ж у Берліні переконані, що сам Путін не прагне переговорів по суті.
Речник наголосив, що уряд Німеччини постійно, всебічно та інтенсивно оцінює ситуацію в Україні, а також веде дискусії зі своїми союзниками щодо того, як можна припинити агресивну війну Росії.
"Звісно, уряд Німеччини постійно заявляє про своє нагальне бажання довести цю війну до завершення політичним шляхом. Я не бачу, щоб російський президент [диктатор] відреагував на ці часто висловлювані побажання щодо політичного вирішення", – сказав Корнеліус.
18 червня Путін на зустрічі із представниками міжнародних інформагентств у Санкт-Петербурзі заявив, що відкритий до контактів із німецьким канцлером. За його словами, він не відмовиться від телефонної розмови, якщо у Мерца виникне бажання поговорити.
- Попередній канцлер Німеччини Шольц неодноразово розмовляв телефоном із Путіним. Остання така розмова відбулася у листопаді 2024 року.
- Тоді Зеленський заявив, що дзвінок канцлера до диктатора є "скринькою Пандори". Ця розмова – саме те, чого Путін давно хоче, оскільки йому вкрай важливо послабити ізоляцію себе та Росії, заявив український лідер.