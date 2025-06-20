В Германии отреагировали на заявление Путина о готовности к переговорам с Мерцем

Фридрих Мерц (Фото: Hannibal Hanschke/EPA)

В Германии приняли во внимание заявление российского диктатора Владимира Путина о готовности провести телефонный разговор с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем. Об этом на брифинге сообщил спикер федерального правительства Германии Штефан Корнелиус, передает корреспондент Укринформа.

По его словам, в правительстве "приняли во внимание" заявление Путина о том, что он готов к переговорам с канцлером. В то же время Корнелиус добавил, что "прямого контакта нет".

К тому же в Берлине убеждены, что сам Путин не стремится к переговорам по существу.

Спикер отметил, что правительство Германии постоянно, всесторонне и интенсивно оценивает ситуацию в Украине, а также ведет дискуссии со своими союзниками о том, как можно прекратить агрессивную войну России.

"Конечно, правительство Германии постоянно заявляет о своем неотложном желании довести эту войну до завершения политическим путем. Я не вижу, чтобы российский президент [диктатор] отреагировал на эти часто высказываемые пожелания по политическому решению", – сказал Корнелиус.

18 июня Путин на встрече с представителями международных информагентств в Санкт-Петербурге заявил, что открыт для контактов с немецким канцлером. По его словам, он не откажется от телефонного разговора, если у Мерца возникнет желание поговорить.