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МЗС відкликає дипломата, який п'яним влаштував бійку в барі Сеула

Этот материал также доступен на русском
27.07.2023, 13:24
МЗС відкликає дипломата, який п'яним влаштував бійку в барі Сеула - Фото
Дмитро Кулеба (Фото: МЗС)

Міністерство закордонних справ відкликає українського дипломата, котрий п'яним влаштував бійку в барі Сеула. Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

Як зазначається, МЗС оперативно проаналізувало всі деталі інциденту, який стався у Сеулі за участю співробітника українського посольства.

"За підсумками ухвалено рішення про негайне відкликання дипломата із довготермінового відрядження та його повернення до України", – йдеться у повідомленні.

Наголошується, що всі співробітники української дипломатичної служби за кордоном повинні неухильно дотримуватися професійної та моральної етики, а також поважати законодавство країн їх перебування.

  • Раніше сьогодні, 27 липня 2023 року, повідомлялося, що в одному з барів у центрі столиці Південної Кореї затримали представника українського посольства, який, як стверджують правоохоронці, напився, а потім напав на працівників закладу та поліціянтів. У дипмісії перепросили за цей епізод та обіцяли співпрацювати з корейською владою для розслідування.
Наталія Медведєва
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мзсскандалПівденна Кореясеул
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