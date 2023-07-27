П'яний співробітник посольства України в Сеулі влаштував бійку у барі. У дипмісії перепросили

В одному з барів у центрі столиці Південної Кореї затримали представника українського посольства, який, як стверджують правоохоронці, напився, а потім напав на працівників закладу та поліціянтів. У дипмісії перепросили за цей епізод та обіцяли співпрацювати з корейською владою задля розслідування.

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За даними корейського видання KBS, яке посилається на повідомлення поліції Сеула, співробітника посольства України, віком близько 40 років, затримали "за підозрою у нападі та перешкоджанні правосуддю за напад на персонал та поліціянтів у барі в районі Ітевону".

Як стверджують журналісти, українець нібито влаштував бійку з клієнтами перед баром і вдарив працівника закладу, який вийшов на вулицю, аби вгамувати його.

Крім того, він начебто напав на поліціянта, який приїхав на виклик.

Посольство України у Республіці Корея вже перепросило за цей епізод.

"Посольство хоче висловити свої щирі вибачення корейській громадськості та всім причетним за будь-які страждання або незручності, спричинені інцидентом", – йдеться у повідомленні.

У дипмісії також пообіцяли співпрацювати з корейською владою задля розслідування та закликали представників ЗМІ утриматися від спекуляцій на цю тему.

19 квітня 2023 року президент Кореї Юн Сок Йоль вперше заговорив про можливість надання Україні військової допомоги.

29 квітня він заявив, що його країна "розглядає різні варіанти", відповідаючи на запитання про можливу військову допомогу Україні.

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