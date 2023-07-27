П'яний співробітник посольства України в Сеулі влаштував бійку у барі. У дипмісії перепросили
В одному з барів у центрі столиці Південної Кореї затримали представника українського посольства, який, як стверджують правоохоронці, напився, а потім напав на працівників закладу та поліціянтів. У дипмісії перепросили за цей епізод та обіцяли співпрацювати з корейською владою задля розслідування.
За даними корейського видання KBS, яке посилається на повідомлення поліції Сеула, співробітника посольства України, віком близько 40 років, затримали "за підозрою у нападі та перешкоджанні правосуддю за напад на персонал та поліціянтів у барі в районі Ітевону".
Як стверджують журналісти, українець нібито влаштував бійку з клієнтами перед баром і вдарив працівника закладу, який вийшов на вулицю, аби вгамувати його.
Крім того, він начебто напав на поліціянта, який приїхав на виклик.
Посольство України у Республіці Корея вже перепросило за цей епізод.
"Посольство хоче висловити свої щирі вибачення корейській громадськості та всім причетним за будь-які страждання або незручності, спричинені інцидентом", – йдеться у повідомленні.
У дипмісії також пообіцяли співпрацювати з корейською владою задля розслідування та закликали представників ЗМІ утриматися від спекуляцій на цю тему.
- 19 квітня 2023 року президент Кореї Юн Сок Йоль вперше заговорив про можливість надання Україні військової допомоги.
- 29 квітня він заявив, що його країна "розглядає різні варіанти", відповідаючи на запитання про можливу військову допомогу Україні.
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