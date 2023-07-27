Пьяный сотрудник посольства Украины в Сеуле устроил драку в баре. В дипмиссии извинились

В одном из баров в центре столицы Южной Кореи задержали представителя украинского посольства, который, как утверждают правоохранители, напился, а затем напал на сотрудников заведения и полицейских. В дипмиссии извинились за это эпизод и обещали сотрудничать с корейскими властями для расследования.

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По данным корейского издания KBS, ссылающегося на сообщения полиции Сеула, сотрудника посольства Украины, в возрасте около 40 лет, задержали "по подозрению в нападении и препятствии правосудию за нападение на персонал и полицейских в баре в районе Итэвона".

Как утверждают журналисты, украинец якобы устроил драку с клиентами перед баром и ударил работника заведения, который вышел на улицу, чтобы унять его.

Кроме того, он якобы напал на приехавшего на вызов полицейского.

Посольство Украины в Республике Корея уже извинилось за этот эпизод.

"Посольство хочет выразить свои искренние извинения корейской общественности и всем причастным за любые страдания или неудобства, вызванные инцидентом", – говорится в сообщении.

В дипмиссии также пообещали сотрудничать с корейскими властями для расследования и призвали представителей СМИ воздержаться от спекуляций на эту тему.

19 апреля 2023 года президент Кореи Юн Сок Йоль впервые заговорил о возможности предоставления Украине военной помощи.

29 апреля он заявил, что его страна "рассматривает разные варианты", отвечая на вопрос о возможной военной помощи Украине.

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