UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Пьяный сотрудник посольства Украины в Сеуле устроил драку в баре. В дипмиссии извинились

Цей матеріал також доступний українською
27.07.2023, 12:34
Пьяный сотрудник посольства Украины в Сеуле устроил драку в баре. В дипмиссии извинились - Фото
Посольство Украины в Республике Корея

В одном из баров в центре столицы Южной Кореи задержали представителя украинского посольства, который, как утверждают правоохранители, напился, а затем напал на сотрудников заведения и полицейских. В дипмиссии извинились за это эпизод и обещали сотрудничать с корейскими властями для расследования.

По данным корейского издания KBS, ссылающегося на сообщения полиции Сеула, сотрудника посольства Украины, в возрасте около 40 лет, задержали "по подозрению в нападении и препятствии правосудию за нападение на персонал и полицейских в баре в районе Итэвона".

Как утверждают журналисты, украинец якобы устроил драку с клиентами перед баром и ударил работника заведения, который вышел на улицу, чтобы унять его.

Кроме того, он якобы напал на приехавшего на вызов полицейского.

Посольство Украины в Республике Корея уже извинилось за этот эпизод.

"Посольство хочет выразить свои искренние извинения корейской общественности и всем причастным за любые страдания или неудобства, вызванные инцидентом", – говорится в сообщении.

В дипмиссии также пообещали сотрудничать с корейскими властями для расследования и призвали представителей СМИ воздержаться от спекуляций на эту тему.

Читайте также: Посол ЕС в Молдове высмеял шпионский хаб россиян в Кишиневе – фото с крыши дипмиссии

Милана Головань
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
посольстводракаюжная кореясеул
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 