МИД отзывает дипломата, который пьяным устроил драку в баре Сеула

Министерство иностранных дел отзывает украинского дипломата, который пьяным устроил драку в баре Сеула. Об этом сообщил представитель МИД Олег Николенко.

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Как отмечается, МИД оперативно проанализировал все детали инцидента, произошедшего в Сеуле с участием сотрудника украинского посольства.

"По итогам принято решение о немедленном отзыве дипломата из долгосрочной командировки и его возвращении в Украину", – говорится в сообщении.

Подчеркивается, что все работники украинской дипломатической службы за рубежом должны неукоснительно соблюдать профессиональную и моральную этику, а также уважать законодательство стран их пребывания.

Ранее сегодня, 27 июля 2023 года, сообщалось, что в одном из баров в центре столицы Южной Кореи задержали представителя украинского посольства, который, как утверждают правоохранители, напился, а затем напал на сотрудников заведения и полицейских. В дипмиссии извинились за этот эпизод и обещали сотрудничать с корейскими властями для расследования.

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