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У Лаврова звинуватили посла Ізраїлю у "прославленні нацизму". Єрусалим: Не читайте нам лекції

Этот материал также доступен на русском
23.06.2023, 12:49
У Лаврова звинуватили посла Ізраїлю у
Міхаель Бродський (Фото: посольство Ізраїлю в Україні)

Спікерка МЗС РФ та одіозна пропагандистка Марія Захарова звинуватила посла Ізраїлю в Україні Міхаеля Бродського у "підтримці нацизму". Офіційний Єрусалим відповів закликом "не читати лекції".

Нещодавно Бродський дав інтерв'ю, в якому сказав, що попри деякі розбіжності України та Ізраїлю щодо історичної пам'яті та оцінок діяльності лідерів українських націоналістів XX століття Степана Бандери, Романа Шухевича та Андрія Мельника, його країна все одно підтримує Україну.

У відповідь Захарова накинулася на ізраїльського дипломата, звинувативши його в "блюзнірстві та підтримці нацистів" — транслювати повністю спіч російської пропагандистки не має сенсу, оскільки він переповнений класичними фейками Кремля про Україну.

Спікер міністерства закордонних справ Ізраїлю Ліор Хаят опублікував заяву відомства, в якій йдеться, що жодна країна не повинна "читати лекції" Ізраїлю та його дипломатам про важливість збереження пам'яті про Голокост чи війну зі спотворенням історії.

  • 16 лютого 2023 року до Києва приїжджав міністр закордонних справ Ізраїлю Коен. Він зустрівся з президентом Зеленським та міністром закордонних справ Кулебою.
  • 24 лютого Зеленський заявив, що відносини України та Ізраїлю "почали покращуватися".
  • 28 лютого посольство України в Ізраїлі опублікувало список обіцянок, які Коен дав Зеленському під час візиту до Києва.

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Дмитро Гриниченко
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війнаМЗС РФІзраїльпропагандамарія захароваМіхаель Бродський
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