У Лаврова обвинили посла Израиля в "прославлении нацизма". Иерусалим: Не читайте лекции

Спикер МИД РФ и одиозная пропагандистка Мария Захарова обвинила посла Израиля в Украине Михаэля Бродского в "поддержке нацизма". Официальный Иерусалим ответил призывом "не читать лекции".

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Недавно Бродский дал интервью, в котором сказал, что несмотря на некоторые разногласия Украины и Израиля в вопросе исторической памяти и оценках деятельности лидеров украинских националистов XX века Степана Бандеры, Романа Шухевича и Андрея Мельника, его страна все равно поддерживает Украину.

В ответ Захарова набросилась на израильского дипломата, обвинив его в "кощунстве и поддержке нацистов" — транслировать полностью спич российской пропагандистки не имеет смысла, так как он переполнен классическими фейками Кремля об Украине.

Спикер министерства иностранных дел Израиля Лиор Хайат опубликовал заявление ведомства, в котором сказано, что ни одна страна не должна "читать лекции" Израилю и его дипломатам о важности сохранения памяти о Холокосте или о войне с искажением истории.

16 февраля 2023 года в Киев приезжал министр иностранных дел Израиля Коэн. Он встретился с президентом Зеленским и министром иностранных дел Кулебой.

24 февраля Зеленский заявил, что отношения Украины и Израиля "начали улучшаться".

28 февраля посольство Украины в Израиле опубликовало список обещаний, которые Коэн дал Зеленскому во время визита в Киев.

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