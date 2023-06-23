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У Лаврова обвинили посла Израиля в "прославлении нацизма". Иерусалим: Не читайте лекции

Цей матеріал також доступний українською
23.06.2023, 12:49
У Лаврова обвинили посла Израиля в
Михаэль Бродский (Фото: посольство Израиля в Украине)

Спикер МИД РФ и одиозная пропагандистка Мария Захарова обвинила посла Израиля в Украине Михаэля Бродского в "поддержке нацизма". Официальный Иерусалим ответил призывом "не читать лекции". 

Недавно Бродский дал интервью, в котором сказал, что несмотря на некоторые разногласия Украины и Израиля в вопросе исторической памяти и оценках деятельности лидеров украинских националистов XX века Степана Бандеры, Романа Шухевича и Андрея Мельника, его страна все равно поддерживает Украину. 

В ответ Захарова набросилась на израильского дипломата, обвинив его в "кощунстве и поддержке нацистов" — транслировать полностью спич российской пропагандистки не имеет смысла, так как он переполнен классическими фейками Кремля об Украине. 

Спикер министерства иностранных дел Израиля Лиор Хайат опубликовал заявление ведомства, в котором сказано, что ни одна страна не должна "читать лекции" Израилю и его дипломатам о важности сохранения памяти о Холокосте или о войне с искажением истории. 

  • 16 февраля 2023 года в Киев приезжал министр иностранных дел Израиля Коэн. Он встретился с президентом Зеленским и министром иностранных дел Кулебой.
  • 24 февраля Зеленский заявил, что отношения Украины и Израиля "начали улучшаться".
  • 28 февраля посольство Украины в Израиле опубликовало список обещаний, которые Коэн дал Зеленскому во время визита в Киев.

Читайте также: Резников о том, почему Израиль не дает оружие: Достаточно пророссийского населения, держат баланс 

Дмитрий Гриниченко
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Мария ЗахароваИзраильвойнамид рфпропагандаМихаэль Бродский
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