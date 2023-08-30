Мільйон снарядів Україні. ЄС розгляне ідею Словаччини щодо відновлення старих боєприпасів

Глава зовнішньополітичного відомства Євросоюзу Жозеп Боррель заявив, що ЄС розгляне ідею Словаччини щодо відновлення старих боєприпасів, що пришвидшить постачання снарядів для Збройних Сил України. Про це Боррель сказав на пресконференції за підсумками зустрічі міністрів оборони країн ЄС в іспанському Толедо.

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Боррель повідомив, що ЄС працює над постачанням боєприпасів Україні.

На першому етапі європейські армії віддали ЗСУ наявні у них на складах надлишки запасів снарядів – він завершився наприкінці травня.

За словами європейського чиновника, на цьому етапі Україні передали приблизно 224 000 снарядів та близько 2300 ракет.

Другий етап – влітку Європейське оборонне агентство (EDA) вело переговори з європейською оборонною промисловістю щодо закупівлі 155 мм боєприпасів.

"Вже підписано три рамкові контракти. Тепер державам-членам належить ухвалити конкретні рішення в рамках цих угод із галуззю. Ми зробили свою роботу", – сказав голова європейської дипломатії.

Його запитали, чи Євросоюз не турбує те, що минуло вже пів року, а Україна отримала лише 224 000 снарядів – менше чверті із запланованого на рік мільйона.

"Якщо держави-члени не в змозі забезпечити більше зі своїх запасів, то це лише стимул для них збільшувати виробничі потужності й робити це швидше і краще. Нам потрібно працювати більше і швидше. Але не варто недооцінювати те, що ми вже зробили", – заявив Боррель.

Голову дипломатії ЄС запитали, чи є реакція Євросоюзу на пропозицію Словаччини відновити старі снаряди, щоб збільшити кількість боєприпасів, які можна доставити до України.

"Так, ми збираємося розглянути словацьку пропозицію, про яку ви говорите", – відповів Боррель.

Він додав, що у липні в Європейському парламенті затвердили закон, який дозволить надавати фінансову підтримку європейській промисловості для нарощування її потужностей.

У березні 2023 року Євросоюз ухвалив план із забезпечення України боєприпасами, який передбачає закупівлю 1 млн снарядів до кінця року.

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