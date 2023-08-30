Миллион снарядов Украине. ЕС рассмотрит идею Словакии о восстановлении старых боеприпасов

Глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ЕС рассмотрит идею Словакии о восстановлении старых боеприпасов, что ускорить поставки снарядов для Вооруженных Сил Украины. Об этом Боррель сказал на пресс-конференции по итогам встречи министров обороны стран ЕС в испанском Толедо.

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Боррель сообщил, что ЕС работает над поставками боеприпасов Украине.

На первом этапе европейские армии отдали ВСУ имеющиеся у них на складах излишки запасов снарядов – он завершился в конце мая.

По словам европейского чиновника, на этом этапе Украине передали примерно 224 000 снарядов и около 2300 ракет.

Второй этап – летом Европейское оборонное агентство (EDA) вело переговоры с европейской оборонной промышленностью о закупке 155-мм боеприпасов.

"Уже подписано три рамочных контракта. Теперь государствам-членам предстоит принять конкретные решения в рамках этих соглашений с отраслью. Мы сделали свою работу", –сказал глава европейской дипломатии.

Его спросили, не беспокоит ли Евросоюз то, что прошло уже полгода, а Украина получила только 224 000 снарядов – менее четверти из запланированного на год миллиона.

"Если государства-члены не в состоянии обеспечить больше из своих запасов, то это лишь стимул для них увеличивать производственные мощности и делать это быстрее и лучше. Нам нужно работать больше и быстрее. Но не стоит недооценивать то, что мы уже сделали", – заявил Боррель.

Главу дипломатии ЕС спросили, есть ли реакция Евросоюза на предложение Словакии восстановить старые снаряды, чтобы увеличить количество боеприпасов, которые можно быстро доставить в Украину.

"Да, мы собираемся рассмотреть словацкое предложение, о котором вы говорите", – ответил Боррель.

Он добавил, что в июле в Европейском парламенте утвердили закон, который позволит оказывать финансовую поддержку европейской промышленности для наращивания ее мощностей.

В марте 2023 года Евросоюз принял план по обеспечению Украины боеприпасами, который предполагает закупку 1 млн снарядов до конца года.

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