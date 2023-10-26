Мінінфраструктури заперечує, що рух зерновим коридором припинено
Інформація про зупинку чорноморського коридору для руху цивільних судів не відповідає дійсності. Про це заявило Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури.
Як стверджують у міністерстві, "всі встановлені ВМС ЗСУ наявні маршрути є дійсними та використовуються цивільними суднами".
Водночас з огляду на те, що тимчасовий коридор діє в умовах воєнної агресії РФ, рух у ньому організовано "з урахуванням військової ситуації та погодних умов".
Наразі в портах Одеса, Чорноморськ та Південний під завантаженням перебувають 23 судна, повідомили у міністерстві.
За їхніми даними, тимчасовим коридором на вхід вже скористалося 51 судно, а на вихід – 33 судна, які вивезли понад 1,3 млн тонн української агропродукції та інших вантажів.
Раніше сьогодні консалтингова компанія Barva Invest повідомила, що Україна призупинила використання нового чорноморського зернового коридору через загрозу російських нальотів.
- 1 жовтня 2023 року найбільший порт України вперше з весни прийняв під завантаження вхідний флот.
- 14 жовтня до портів Великої Одеси зайшов черговий караван у складі трьох суден.
- 25 жовтня Україна розпочала переговори про експортний "зелений коридор" через Молдову до Румунії.
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