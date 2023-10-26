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Мінінфраструктури заперечує, що рух зерновим коридором припинено

Этот материал также доступен на русском
26.10.2023, 19:04
Мінінфраструктури заперечує, що рух зерновим коридором припинено - Фото
Ілюстративне зображення (Фото - Мініфраструктури)

Інформація про зупинку чорноморського коридору для руху цивільних судів не відповідає дійсності. Про це заявило Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури.

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Як стверджують у міністерстві, "всі встановлені ВМС ЗСУ наявні маршрути є дійсними та використовуються цивільними суднами".

Водночас з огляду на те, що тимчасовий коридор діє в умовах воєнної агресії РФ, рух у ньому організовано "з урахуванням військової ситуації та погодних умов".

Наразі в портах Одеса, Чорноморськ та Південний під завантаженням перебувають 23 судна, повідомили у міністерстві.

За їхніми даними, тимчасовим коридором на вхід вже скористалося 51 судно, а на вихід – 33 судна, які вивезли понад 1,3 млн тонн української агропродукції та інших вантажів.

Раніше сьогодні консалтингова компанія Barva Invest повідомила, що Україна призупинила використання нового чорноморського зернового коридору через загрозу російських нальотів.

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Сергій Бережний
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