Окупанти намагаються засмітити Чорне море захопленими у Криму українськими мінами – ВМС

Росія намагається влаштувати перешкоди для цивільного судноплавства у Чорному морі, використовуючи для цього захоплені у Криму українські морські міни. Про це у коментарі для Суспільного повідомив речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук.

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Як сказав Плетенчук, окупанти зацікавлені у тому, щоб зірвати постачання українського зерна на світові ринки, тому влаштовують провокації у Чорному морі із використанням захоплених у Криму українських морських мін.

РФ не подобається, що Україна відновлює цивільне судноплавство у Чорному морі, та створила новий коридор, на який Росія не має жодного впливу, сказав Плетенчук. Тому окупанти періодично намагаються дискредитувати цей торговий шлях. Наприклад, запускають дрейфувальні міни в акваторію Чорного моря.

"Важливий момент, що вони досить часто використовують мінне озброєння, яке вони захопили у 2014 році в українському Криму, номенклатурно українське", – сказав речник ВМС.

Як наголосив Плетенчук, такі дії суперечать Конвенції ООН з морського права і є порушенням законів та звичаїв війни.

19 жовтня повідомлялося, що мінно-тральна група кораблів двох країн НАТО розпочала тралення акваторії Чорного моря на маршруті нового українського морського коридору.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну МЗС заявило, що Росія використовує морські міни як безконтрольні дрейфувальні боєприпаси, й саме такі міни були виявлені 26-28 березня 2022 року біля узбережжя Туреччини та Румунії.

У липні 2022 року біля берегів Болгарії теплохід під ліберійським прапором виявив морську міну. За кілька днів дрейфувальну морську міну виявили на відстані приблизно двох морських миль від узбережжя Румунії.

20 вересня 2023 року влада Румунії повідомила про порятунок екіпажу вантажного судна Seama. Екіпаж заявляв, що судно натрапило на морську міну.

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