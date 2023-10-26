Окупанти намагаються засмітити Чорне море захопленими у Криму українськими мінами – ВМС
Росія намагається влаштувати перешкоди для цивільного судноплавства у Чорному морі, використовуючи для цього захоплені у Криму українські морські міни. Про це у коментарі для Суспільного повідомив речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук.
Як сказав Плетенчук, окупанти зацікавлені у тому, щоб зірвати постачання українського зерна на світові ринки, тому влаштовують провокації у Чорному морі із використанням захоплених у Криму українських морських мін.
РФ не подобається, що Україна відновлює цивільне судноплавство у Чорному морі, та створила новий коридор, на який Росія не має жодного впливу, сказав Плетенчук. Тому окупанти періодично намагаються дискредитувати цей торговий шлях. Наприклад, запускають дрейфувальні міни в акваторію Чорного моря.
"Важливий момент, що вони досить часто використовують мінне озброєння, яке вони захопили у 2014 році в українському Криму, номенклатурно українське", – сказав речник ВМС.
Як наголосив Плетенчук, такі дії суперечать Конвенції ООН з морського права і є порушенням законів та звичаїв війни.
19 жовтня повідомлялося, що мінно-тральна група кораблів двох країн НАТО розпочала тралення акваторії Чорного моря на маршруті нового українського морського коридору.
- Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну МЗС заявило, що Росія використовує морські міни як безконтрольні дрейфувальні боєприпаси, й саме такі міни були виявлені 26-28 березня 2022 року біля узбережжя Туреччини та Румунії.
- У липні 2022 року біля берегів Болгарії теплохід під ліберійським прапором виявив морську міну. За кілька днів дрейфувальну морську міну виявили на відстані приблизно двох морських миль від узбережжя Румунії.
- 20 вересня 2023 року влада Румунії повідомила про порятунок екіпажу вантажного судна Seama. Екіпаж заявляв, що судно натрапило на морську міну.
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