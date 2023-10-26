Оккупанты пытаются засорить Черное море захваченными в Крыму украинскими минами – ВМС

Россия пытается устроить препятствия для гражданского судоходства в Черном море, используя для этого захваченные в Крыму украинские морские мины. Об этом в комментарии для Суспільного сообщил спикер Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

Как сказал Плетенчук, оккупанты заинтересованы в том, чтобы сорвать поставки украинского зерна на мировые рынки, поэтому устраивают провокации в Черном море с использованием захваченных в Крыму украинских морских мин.

РФ не нравится, что Украина восстанавливает гражданское судоходство в Черном море, и создала новый коридор, на который Россия не имеет никакого влияния, сказал Плетенчук. Поэтому оккупанты периодически пытаются дискредитировать этот торговый путь. Например, запускают дрейфующие мины в акваторию Черного моря.

"Важный момент, что они довольно часто используют минное вооружение, которое они захватили в 2014 году в украинском Крыму, номенклатурно украинское", – сказал спикер ВМС.

Как подчеркнул Плетенчук, такие действия противоречат Конвенции ООН по морскому праву и являются нарушением законов и обычаев войны.

19 октября сообщалось, что минно-тральная группа кораблей двух стран НАТО начала траление акватории Черного моря на маршруте нового украинского морского коридора.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину МИД заявил, что Россия использует морские мины в качестве бесконтрольных дрейфующих боеприпасов, и именно такие мины были обнаружены 26-28 марта 2022 года у побережья Турции и Румынии.

В июле 2022 года у берегов Болгарии теплоход под либерийским флагом обнаружил морскую мину. Через несколько дней дрейфующую морскую мину обнаружили на расстоянии примерно двух морских миль от побережья Румынии.

20 сентября 2023 года власти Румынии сообщили о спасении экипажа грузового судна Seama. Экипаж заявлял, что судно наткнулось на морскую мину.

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.