Оккупанты пытаются засорить Черное море захваченными в Крыму украинскими минами – ВМС
Россия пытается устроить препятствия для гражданского судоходства в Черном море, используя для этого захваченные в Крыму украинские морские мины. Об этом в комментарии для Суспільного сообщил спикер Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук.
Как сказал Плетенчук, оккупанты заинтересованы в том, чтобы сорвать поставки украинского зерна на мировые рынки, поэтому устраивают провокации в Черном море с использованием захваченных в Крыму украинских морских мин.
РФ не нравится, что Украина восстанавливает гражданское судоходство в Черном море, и создала новый коридор, на который Россия не имеет никакого влияния, сказал Плетенчук. Поэтому оккупанты периодически пытаются дискредитировать этот торговый путь. Например, запускают дрейфующие мины в акваторию Черного моря.
"Важный момент, что они довольно часто используют минное вооружение, которое они захватили в 2014 году в украинском Крыму, номенклатурно украинское", – сказал спикер ВМС.
Как подчеркнул Плетенчук, такие действия противоречат Конвенции ООН по морскому праву и являются нарушением законов и обычаев войны.
19 октября сообщалось, что минно-тральная группа кораблей двух стран НАТО начала траление акватории Черного моря на маршруте нового украинского морского коридора.
- После начала полномасштабного вторжения России в Украину МИД заявил, что Россия использует морские мины в качестве бесконтрольных дрейфующих боеприпасов, и именно такие мины были обнаружены 26-28 марта 2022 года у побережья Турции и Румынии.
- В июле 2022 года у берегов Болгарии теплоход под либерийским флагом обнаружил морскую мину. Через несколько дней дрейфующую морскую мину обнаружили на расстоянии примерно двух морских миль от побережья Румынии.
- 20 сентября 2023 года власти Румынии сообщили о спасении экипажа грузового судна Seama. Экипаж заявлял, что судно наткнулось на морскую мину.
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