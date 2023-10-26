Мининфраструктуры отрицает, что движение по зерновому коридору приостановлено

Информация об остановке черноморского коридора для движения гражданских судов не соответствует действительности. Об этом заявило Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры.

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Как утверждают в министерстве, "все установленные ВМС ВСУ существующие маршруты действительны и используются гражданскими судами".

При этом, учитывая, что временный коридор действует в условиях военной агрессии РФ, движение в нем организовано "с учетом военной обстановки и погодных условий".

В настоящее время в портах Одесса, Черноморск и Южный под загрузкой находятся 23 судна, сообщили в министерстве.

По их данным, временным коридором на вход уже воспользовалось 51 судно, а на выход – 33 судна, которые вывезли более 1,3 млн тонн украинской агропродукции и других грузов.

Ранее сегодня консалтинговая компания Barva Invest сообщила, что Украина приостановила использование нового черноморского зернового коридора из-за угрозы российских налетов.

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