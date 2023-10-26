Мининфраструктуры отрицает, что движение по зерновому коридору приостановлено
Информация об остановке черноморского коридора для движения гражданских судов не соответствует действительности. Об этом заявило Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры.
Как утверждают в министерстве, "все установленные ВМС ВСУ существующие маршруты действительны и используются гражданскими судами".
При этом, учитывая, что временный коридор действует в условиях военной агрессии РФ, движение в нем организовано "с учетом военной обстановки и погодных условий".
В настоящее время в портах Одесса, Черноморск и Южный под загрузкой находятся 23 судна, сообщили в министерстве.
По их данным, временным коридором на вход уже воспользовалось 51 судно, а на выход – 33 судна, которые вывезли более 1,3 млн тонн украинской агропродукции и других грузов.
Ранее сегодня консалтинговая компания Barva Invest сообщила, что Украина приостановила использование нового черноморского зернового коридора из-за угрозы российских налетов.
- 1 октября 2023 года крупнейший порт Украины впервые с весны принял под загрузку входной флот.
- 14 октября в порты Большой Одессы зашел очередной караван в составе трех судов.
- 25 октября Украина начала переговоры об экспортном "зеленом коридоре" через Молдову в Румынию.
Читайте также: Оккупанты пытаются засорить Черное море захваченными в Крыму украинскими минами – ВМС
Комментарии