Хорватія передала Україні всі свої гелікоптери Мі-8. У Пентагоні підтвердили

Міністр оборони США Остін Ллойд на зустрічі у Пентагоні з хорватським колегою Маріо Баножичем подякував йому за те, що Хорватія передала Україні свої гелікоптери Мі-8. Про це йдеться у стенограмі Міноборони США.

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"Ми цінуємо непохитну відданість Хорватії наданню допомоги Україні, і ми бачимо це у ваших численних пожертвуваннях військової техніки, зокрема всі ваші гелікоптери Мі-8", – сказав Ллойд.

Також Остін зазначив, що Хорватія прогресувала протягом 30 років, подолавши наслідки війни 1990-х років. Він сказав, що це вимагає напруженої роботи та продуманої політики, а також готовності відкинути розбіжності та дивитися у майбутнє.

Баножич додав, що підтримка України в боротьбі проти російської агресії вказує на готовність відкинути розбіжності та спрямувати зусилля на майбутнє. Він також наголосив на важливості лідерства та спільних зусиль для майбутніх поколінь.

Про те, що Хорватія планує відправити Україні 14 гелікоптерів Мі-8, повідомлялось ще у лютому поточного року.

У березні передачу підтвердив Баножич. Тоді ЗМІ повідомляли, що Україна отримає 12 Мі-8МТВ-1 та 2 Мі-8Т. Сім гелікоптерів збирались частково розібрати та перевезти наземним шляхом, а решта сім мали полетіти до Польщі.

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