Хорватія передала Україні всі свої гелікоптери Мі-8. У Пентагоні підтвердили
Міністр оборони США Остін Ллойд на зустрічі у Пентагоні з хорватським колегою Маріо Баножичем подякував йому за те, що Хорватія передала Україні свої гелікоптери Мі-8. Про це йдеться у стенограмі Міноборони США.
"Ми цінуємо непохитну відданість Хорватії наданню допомоги Україні, і ми бачимо це у ваших численних пожертвуваннях військової техніки, зокрема всі ваші гелікоптери Мі-8", – сказав Ллойд.
Також Остін зазначив, що Хорватія прогресувала протягом 30 років, подолавши наслідки війни 1990-х років. Він сказав, що це вимагає напруженої роботи та продуманої політики, а також готовності відкинути розбіжності та дивитися у майбутнє.
Баножич додав, що підтримка України в боротьбі проти російської агресії вказує на готовність відкинути розбіжності та спрямувати зусилля на майбутнє. Він також наголосив на важливості лідерства та спільних зусиль для майбутніх поколінь.
- Про те, що Хорватія планує відправити Україні 14 гелікоптерів Мі-8, повідомлялось ще у лютому поточного року.
- У березні передачу підтвердив Баножич. Тоді ЗМІ повідомляли, що Україна отримає 12 Мі-8МТВ-1 та 2 Мі-8Т. Сім гелікоптерів збирались частково розібрати та перевезти наземним шляхом, а решта сім мали полетіти до Польщі.
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