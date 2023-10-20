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Хорватія передала Україні всі свої гелікоптери Мі-8. У Пентагоні підтвердили

Этот материал также доступен на русском
20.10.2023, 07:35
Хорватія передала Україні всі свої гелікоптери Мі-8. У Пентагоні підтвердили - Фото
Маріо Баножич (Фото: ЕРА, ANGELES VISDOMINE)

Міністр оборони США Остін Ллойд на зустрічі у Пентагоні з хорватським колегою Маріо Баножичем подякував йому за те, що Хорватія передала Україні свої гелікоптери Мі-8. Про це йдеться у стенограмі Міноборони США.

"Ми цінуємо непохитну відданість Хорватії наданню допомоги Україні, і ми бачимо це у ваших численних пожертвуваннях військової техніки, зокрема всі ваші гелікоптери Мі-8", – сказав Ллойд.

Також Остін зазначив, що Хорватія прогресувала протягом 30 років, подолавши наслідки війни 1990-х років. Він сказав, що це вимагає напруженої роботи та продуманої політики, а також готовності відкинути розбіжності та дивитися у майбутнє.

Баножич додав, що підтримка України в боротьбі проти російської агресії вказує на готовність відкинути розбіжності та спрямувати зусилля на майбутнє. Він також наголосив на важливості лідерства та спільних зусиль для майбутніх поколінь.

  • Про те, що Хорватія планує відправити Україні 14 гелікоптерів Мі-8, повідомлялось ще у лютому поточного року.
  • У березні передачу підтвердив Баножич. Тоді ЗМІ повідомляли, що Україна отримає 12 Мі-8МТВ-1 та 2 Мі-8Т. Сім гелікоптерів збирались частково розібрати та перевезти наземним шляхом, а решта сім мали полетіти до Польщі.

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Мілана Головань
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