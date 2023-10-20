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Министр обороны Хорватии на встрече с Остином заявил, что передал Украине вертолеты Ми-8

Цей матеріал також доступний українською
20.10.2023, 07:35
Министр обороны Хорватии на встрече с Остином заявил, что передал Украине вертолеты Ми-8 - Фото
Марио Баножич (Фото: ЭРА, ANGELES VISDOMINE)

Министр обороны США Остин Ллойд на встрече в Пентагоне с хорватским коллегой Марио Баножичем поблагодарил его за то, что Хорватия передала Украине свои вертолеты Ми-8. Об этом говорится в стенограмме Минобороны США.

"Мы ценим непреклонную преданность Хорватии оказанию помощи Украине, и мы видим это в ваших многочисленных пожертвованиях военной техники, включая все ваши вертолеты Ми-8", – сказал Ллойд.

Также Остин отметил, что Хорватия прогрессировала в течение 30 лет, преодолев последствия войны 90-х годов. Он сказал, что это требует напряженной работы и продуманной политики, а также готовности отбросить разногласия и смотреть в будущее.

Баножич добавил, что поддержка Украины в борьбе против российской агрессии указывает на готовность отвергнуть разногласия и направить усилия на будущее. Он также отметил важность лидерства и совместных усилий для будущих поколений.

  • О том, что Хорватия планирует отправить Украине 14 вертолетов Ми-8, сообщалось еще в феврале текущего года.
  • В марте передачу подтвердил Баножич. Тогда СМИ сообщали, что Украина получит 12 Ми-8МТВ-1 и 2 Ми-8Т. Семь вертолетов собирались частично разобрать и перевезти наземным путем, а остальные семь должны были полететь в Польшу.

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Милана Головань
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