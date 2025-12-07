Міністра оборони часів Кучми звільнили з посади радника командувача Тероборони ЗСУ

Колишній чиновник та регіонал Кузьмук перебував на посаді радника керівника ТрО з осені 2022 року

Олександр Кузьмук (Фото: Facebook ТрО)

Колишнього міністра оборони часів другого президента Леоніда Кучми, ексчлена Партії регіонів Олександра Кузьмука звільнили з посади позаштатного радника командувача Сил територіальної оборони ЗСУ. Про це повідомили на Facebook-сторінці цього роду військ.

У дописі йдеться, що генерала армії Кузьмука було призначено на цю посаду 14 жовтня 2022 року, однак 7 грудня 2025 року нинішній командувач ТрО генерал-майор Ігор Плахута ухвалив рішення звільнити колишнього посадовця.

На момент призначення Кузьмука цей рід військ очолював генерал-майор Ігор Танцюра.

Звільненню Кузьмука передувала критика у соцмережах. Це сталося після того, як ввечері 6 грудня на сторінці ТрО з'явився допис щодо участі ексчиновника у нагородженні бійців.

У дописі вказувалось, що Кузьмук за дорученням командувача Плахути вручив військовослужбовцям відомчі відзнаки та цінні подарунки з нагоди Дня Збройних Сил України.

ТрО обмежило можливість залишати коментарі під цим дописом, а попередні повідомлення не можна подивитися.