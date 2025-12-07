Міністра оборони часів Кучми звільнили з посади радника командувача Тероборони ЗСУ
Колишнього міністра оборони часів другого президента Леоніда Кучми, ексчлена Партії регіонів Олександра Кузьмука звільнили з посади позаштатного радника командувача Сил територіальної оборони ЗСУ. Про це повідомили на Facebook-сторінці цього роду військ.
У дописі йдеться, що генерала армії Кузьмука було призначено на цю посаду 14 жовтня 2022 року, однак 7 грудня 2025 року нинішній командувач ТрО генерал-майор Ігор Плахута ухвалив рішення звільнити колишнього посадовця.
На момент призначення Кузьмука цей рід військ очолював генерал-майор Ігор Танцюра.
Звільненню Кузьмука передувала критика у соцмережах. Це сталося після того, як ввечері 6 грудня на сторінці ТрО з'явився допис щодо участі ексчиновника у нагородженні бійців.
У дописі вказувалось, що Кузьмук за дорученням командувача Плахути вручив військовослужбовцям відомчі відзнаки та цінні подарунки з нагоди Дня Збройних Сил України.
ТрО обмежило можливість залишати коментарі під цим дописом, а попередні повідомлення не можна подивитися.
- Раніше Кузьмук, зокрема, обіймав посаду міністра оборони за часів Кучми (1996-2001, 2004-2005), а з 2007 до 2014 року був нардепом Партії регіонів. Під час його керівництва МО стались два великі скандали: падіння ракети на житловий будинок у Броварах (загинуло троє людей, п'ять отримали поранення) та збиття пасажирського літака під час навчань ППО у Криму (жертвами стали 78 пасажирів та членів екіпажу).
