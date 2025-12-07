Министра обороны времен Кучмы уволили с должности советника командующего Теробороны ВСУ

Бывший чиновник и регионал Кузьмук находился в должности советника руководителя ТрО с 2022 года

Александр Кузьмук (Фото: Facebook ТрО)

Бывшего министра обороны времен второго президента Леонида Кучмы, экс-члена Партии регионов Александра Кузьмука уволили с должности внештатного советника командующего Сил территориальной обороны ВСУ. Об этом сообщили на Facebook-странице этого рода войск.

В заметке говорится, что генерал армии Кузьмук был назначен на эту должность 14 октября 2022 года, однако 7 декабря 2025 года нынешний командующий ТрО генерал-майор Игорь Плахута принял решение уволить бывшего чиновника.

На момент назначения Кузьмука этот род войск возглавлял генерал-майор Игорь Танцюра.

Увольнению Кузьмука предшествовала критика в соцсетях. Это произошло после того, как вечером 6 декабря на странице ТрО появилось сообщение насчет участия экс-чиновника в награждении бойцов.

В публикации указывалось, что Кузьмук по поручению командующего Плахуты вручил военнослужащим ведомственные награды и ценные подарки по случаю Дня Вооруженных Сил Украины.

ТрО ограничило возможность оставлять комментарии под этим постом, а предыдущие сообщения нельзя посмотреть.