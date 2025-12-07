Министра обороны времен Кучмы уволили с должности советника командующего Теробороны ВСУ
Бывшего министра обороны времен второго президента Леонида Кучмы, экс-члена Партии регионов Александра Кузьмука уволили с должности внештатного советника командующего Сил территориальной обороны ВСУ. Об этом сообщили на Facebook-странице этого рода войск.
В заметке говорится, что генерал армии Кузьмук был назначен на эту должность 14 октября 2022 года, однако 7 декабря 2025 года нынешний командующий ТрО генерал-майор Игорь Плахута принял решение уволить бывшего чиновника.
На момент назначения Кузьмука этот род войск возглавлял генерал-майор Игорь Танцюра.
Увольнению Кузьмука предшествовала критика в соцсетях. Это произошло после того, как вечером 6 декабря на странице ТрО появилось сообщение насчет участия экс-чиновника в награждении бойцов.
В публикации указывалось, что Кузьмук по поручению командующего Плахуты вручил военнослужащим ведомственные награды и ценные подарки по случаю Дня Вооруженных Сил Украины.
ТрО ограничило возможность оставлять комментарии под этим постом, а предыдущие сообщения нельзя посмотреть.
- Ранее Кузьмук, в частности, занимал должность министра обороны во времена Кучмы (1996-2001, 2004-2005), а с 2007 по 2014 годы был нардепом Партии Регионов. Во время его руководства МО произошли два больших скандала: падение ракеты на жилой дом в Броварах (погибли три человека, пять получили ранения) и сбитие пассажирского самолета во время учений ПВО в Крыму (жертвами стали 78 пассажиров и членов экипажа).
