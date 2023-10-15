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Міноборони прийняло на озброєння нову для України модель вертольота і мотоцикл ендуро

Этот материал также доступен на русском
15.10.2023, 12:56
Міноборони прийняло на озброєння нову для України модель вертольота і мотоцикл ендуро - Фото
Фото: Олександр Громико / Facebook

Міністерство оборони прийняло на озброєння нові для України зразки військової техніки – вертоліт ВО105 Е-4 та мотоцикл KTM 450 ЕХС. Про це міністерство повідомило в неділю, 15 жовтня.

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Багатоцільовий вертоліт ВО 105 Е-4 німецького виробництва використовується для спостереження. Також на його борту можна транспортувати пасажирів та вантажі.

Легкий багатоцільовий вертоліт Messerschmitt-Bölkow-Blohm Bo 105 був розроблений у 1970-х роках компанією Bölkow, яка зараз є частиною Eurocopter. Його першим замовником була армія Федеративної Республіки Німеччини.

У 2022 році один з українських бізнесменів розказав, що передав Збройним Силам України власний демілітаризований гелікоптер Bo 105. Вертольоти такої моделі, за даними Flight Global, стоять на озброєнні Албанії (чотири), Бахрейну (шість), Чилі (чотири), Гондурасу (один), Індонезії (22), Перу (два), Кореї (12).

Мотоцикл KTM 450 ЕХС дозволяє транспортувати військовослужбовців та легке озброєння по важкопрохідній місцевості.

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Андрій Водяний
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