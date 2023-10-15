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Минобороны приняло на вооружение новую для Украины модель вертолета и мотоцикл эндуро

Цей матеріал також доступний українською
15.10.2023, 12:56
Минобороны приняло на вооружение новую для Украины модель вертолета и мотоцикл эндуро - Фото
Фото: Александр Громыко / Facebook

Министерство обороны приняло на вооружение новые для Украины образцы военной техники – вертолет ВО105 Е-4 и мотоцикл KTM 450 ЕХС. Об этом министерство сообщило в воскресенье, 15 октября.

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Многоцелевой вертолет ПО 105 Е-4, германского производства, используется для наблюдения. Также на его борту можно транспортировать пассажиров и грузы.

Легкий многоцелевой вертолет Messerschmitt-Bölkow-Blohm Bo 105 был разработан в 1970-х годах компанией Bölkow, которая сейчас является частью Eurocopter. Его первым заказчиком являлась армия Федеративной Республики Германия.

В 2022 году один из украинских бизнесменов рассказал, что передал Вооруженным Силам Украины собственный демилитаризованный вертолет Bo 105. Вертолеты такой модели, по данным Flight Global, стоят на вооружении Албании (четыре), Бахрейна (шесть), Чили (четыре), Гондуга. ), Индонезии (22), Перу (два), Кореи (12).

Мотоцикл KTM 450 ЭХС позволяет транспортировать военнослужащих и легкое вооружение по пересеченной местности.

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Андрей Водяный
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