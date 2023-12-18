Міноборони змінило підхід до держзакупівель. Тепер це буде за стандартами НАТО – Умєров

За словами міністра оборони, "Україна має позбутися старих радянських олігархічних та шкурних підходів до державних коштів"

Рустем Умєров (Фото: LIGA.net)

Міністр оборони Рустем Умєров на презентації держпідприємства "Державний оператор тилу" підтвердив, що оборонне відомство змінило принципи та повноваження в закупівлях, які були раніше. За його словами, тепер це відбувається за стандартами НАТО і допоможе боротися з нечесними держзакупівлями.

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"<...> Ми змінили принципи та повторення в закупівлях, які були в Міноборони. Нова кількарівнева система з розподілом функцій, міністерству лишилось написання і контролю правил, а закупівлею будуть займатися агенції, які сформовані з професіоналів. За свої фахові послуги ці люди отримували виправданий і прозорий відсоток від замовлень", – сказав глава Міноборони.

За його словами, "Україна має позбутися старих радянських олігархічних та шкурних підходів до державних коштів".

Умеров заявив, що Україна поки заявила про свій рух до вступу в НАТО, тому важливо, щоб ці процеси були взаємосумісні з принципами альянсу.

Міністр наголосив, що в країнах НАТО за прямими та таємними умовами закупівлі лише унікальні військові розробки. Це критично важливо, щоб не дати ворогу "використати проти нас нашу ж зброю".

Решту всього необхідного закуповують на конкурентних умовах через систему тендерів, які є під системним контролем.

Умєров резюмував, що так само тепер буде і в Україні.

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