Міноборони змінило підхід до держзакупівель. Тепер це буде за стандартами НАТО – Умєров
Міністр оборони Рустем Умєров на презентації держпідприємства "Державний оператор тилу" підтвердив, що оборонне відомство змінило принципи та повноваження в закупівлях, які були раніше. За його словами, тепер це відбувається за стандартами НАТО і допоможе боротися з нечесними держзакупівлями.
"<...> Ми змінили принципи та повторення в закупівлях, які були в Міноборони. Нова кількарівнева система з розподілом функцій, міністерству лишилось написання і контролю правил, а закупівлею будуть займатися агенції, які сформовані з професіоналів. За свої фахові послуги ці люди отримували виправданий і прозорий відсоток від замовлень", – сказав глава Міноборони.
За його словами, "Україна має позбутися старих радянських олігархічних та шкурних підходів до державних коштів".
Умеров заявив, що Україна поки заявила про свій рух до вступу в НАТО, тому важливо, щоб ці процеси були взаємосумісні з принципами альянсу.
Міністр наголосив, що в країнах НАТО за прямими та таємними умовами закупівлі лише унікальні військові розробки. Це критично важливо, щоб не дати ворогу "використати проти нас нашу ж зброю".
Решту всього необхідного закуповують на конкурентних умовах через систему тендерів, які є під системним контролем.
Умєров резюмував, що так само тепер буде і в Україні.
- На початку 2023 року навколо Міноборони виник гучний скандал, коли з'ясувалося, що воно закуповує продукти для військових у кілька разів дорожче, ніж у столичних магазинах.
- Міноборони назвало ці звинувачення маніпулятивними, але майже одразу уряд звільнив заступника міністра з тилового забезпечення, а потім посаду втратив і директор департаменту закупівель Міністерства оборони.
- Також Верховна Рада зобов'язала Міноборони частково відкрити інформацію про свої закупівлі – з кінця квітня воно оприлюднює звіти про тендери.
- У серпні навколо закупівель виник новий скандал через куртки для ЗСУ. За попередніми результатами перевірки антикорради при Міноборони, куртки з Туреччини для українських військовослужбовців, які стали об'єктом розслідування журналістів, точно були зимовими.
Читайте також: Зіпсовані сухпайки для ЗСУ: Міноборони розформує відповідальний за закупівлі департамент