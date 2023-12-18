Минобороны изменило подход к госзакупкам. Теперь это будет по стандартам НАТО – Умеров

По словам министра обороны, "Украина должна избавиться от старых советских олигархических и шкурных подходов к государственным средствам"

Рустем Умеров (Фото: LIGA.net)

Министр обороны Рустем Умеров на презентации госпредприятия "Государственный оператор тыла" заявил, что оборонное ведомство изменило принципы и полномочия в ранее имевшихся закупках. По его словам, теперь это будет происходить по стандартам НАТО и поможет бороться с нечестными госзакупками.

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"<...> Мы изменили принципы и полномочия в закупках, которые были у Минобороны. Новая многоуровневая система по распределению функций, министерству осталось написание и контроль правил, а закупкой будут заниматься агентства, которые сформированы из профессионалов. За свои профессиональные услуги эти люди будут получать оправданный и прозрачный процент от заказов", – сказал глава Минобороны.

По его словам, "Украина должна избавиться от старых советских олигархических и шкурных подходов к государственным средствам".

Умеров заявил, что поскольку Украина задекларировала свое движение к вступлению в НАТО, важно, чтобы эти процессы были взаимосовместимы с принципами альянса.

Министр подчеркнул, что в странах НАТО по прямым и тайным соглашениям закупают только уникальные военные разработки. Это критически необходимо, чтобы не дать врагу "использовать против нас наше оружие".

Остатки всего необходимого закупают на конкурентных условиях через систему тендеров, которые находятся под системным контролем.

Умеров резюмировал, что так же теперь будет и в Украине.

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