Минобороны изменило подход к госзакупкам. Теперь это будет по стандартам НАТО – Умеров
Министр обороны Рустем Умеров на презентации госпредприятия "Государственный оператор тыла" заявил, что оборонное ведомство изменило принципы и полномочия в ранее имевшихся закупках. По его словам, теперь это будет происходить по стандартам НАТО и поможет бороться с нечестными госзакупками.
"<...> Мы изменили принципы и полномочия в закупках, которые были у Минобороны. Новая многоуровневая система по распределению функций, министерству осталось написание и контроль правил, а закупкой будут заниматься агентства, которые сформированы из профессионалов. За свои профессиональные услуги эти люди будут получать оправданный и прозрачный процент от заказов", – сказал глава Минобороны.
По его словам, "Украина должна избавиться от старых советских олигархических и шкурных подходов к государственным средствам".
Умеров заявил, что поскольку Украина задекларировала свое движение к вступлению в НАТО, важно, чтобы эти процессы были взаимосовместимы с принципами альянса.
Министр подчеркнул, что в странах НАТО по прямым и тайным соглашениям закупают только уникальные военные разработки. Это критически необходимо, чтобы не дать врагу "использовать против нас наше оружие".
Остатки всего необходимого закупают на конкурентных условиях через систему тендеров, которые находятся под системным контролем.
Умеров резюмировал, что так же теперь будет и в Украине.
- В начале 2023 года вокруг Минобороны возник громкий скандал, когда выяснилось, что оно закупает продукты для военных в несколько раз дороже, чем в столичных магазинах.
- Міноборони назвало ці обвинення маніпулятивними, але майже відразу правління уволило замміністра за тиловим забезпеченням, а потім посаду втратив і директор департаменту закупок Міністерства оборони.
- Также Верховна Рада зобов’язала Міноборони частково відкрити інформацію про свої закупівлі – з кінця квітня воно опублікує звіти про тендери.
- У серпні навколо закупок виник новий скандал із-за курток для ВСУ. За попередніми результатами перевірки антикорсовета при Міноборони, куртки з Турції для українських військовослужбовців, які поставили об’єкт розслідування журналістів, були точно зимовими.
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