Зіпсовані сухпайки для ЗСУ: Міноборони розформує відповідальний за закупівлі департамент

Частина зіпсованих сухпайків, які поставили ЗСУ, будуть вилучені, а департамент, що був відповідальний за закупівлі, наразі розформовують

Сухпайок (Фото: Арміяinform)

Частина сухпаїв, закуплених у 2022 році, виявилася зіпсованою, попри те, що термін придатності ще не вийшов. Товари неналежної якості будуть вилучені, а департамент, що відповідав за закупівлі, – розформують. Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони.

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За даними відомства, у частині наборів, було пошкоджене пакування з джемом, хоча термін придатності ще не вийшов.

Наразі їх зберігають на складах, однак міністерство повідомило, що всі сухпайки непридатної якості будуть вилучені.

"Набори заборонені для видачі. Найближчим часом Командування сил логістики отримає від Міноборони нову партію сухпайків", – пояснили у відомстві.

Зіпсовані набори закупив Департамент ресурсних закупівель у 2022 році – без контролю якості. Наразі цей департамент перебуває у процесі ліквідації, наголосили в Міноборони.

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До сфери відповідальності департаменту входили всі рішення щодо закупівель міністерства, і це створювало корупційні ризики, зазначили у Міноборони.

Щоб уникнути їх у подальшій роботі, функції департаменту були розподілені між різними підрозділами:

→ Департаментом політики закупівель;

→ "Агенцією закупівель у сфері оборони" (ДП "Державний оператор тилу");

→ Департаментом планування.

Водночас в МО додали, що керівник, який здійснював підписання договорів постачання сухпайків, наразі фігурує у кримінальному провадженні, зокрема за іншими звинуваченнями.