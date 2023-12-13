Слідство.Інфо: Протягом 2023 року Генштаб за бюджетні кошти купував шахи, ікони та Apple Watch
Впродовж 2023 року фінансове управління Генштабу ЗСУ провело 116 закупівель різних товарів та послуг на загальну суму майже 10 млн грн. Про це повідомило Слідство.Інфо, посилаючись на інформацію про закупівлі в системі Prozorro.
За даними журналістів, Генштаб ЗСУ у 2023 році двічі уклав угоди на ікони. Вперше за 36 500 гривень були куплені три ікони в срібному оздобленні: Юрія Переможного, "Неопалима Купина" та Святого Миколая.
Вдруге, зазначили у розслідування, у Генштабі купили чотири ікони за 48 400 грн. Це були ікони на мідній основі з посрібленим покриттям, позолотою та холодною емаллю: Янгола Охоронця, Георгія Переможця, Божої Матері Семистрільної та Казанської.
Окрім цього, журналісти написали, що було також замовлення ікони Божої матері "Казанської" за 13 400 грн, яку зробили у Троїцькій майстерні. На сайті цієї майстерні можна знайти подібну ікону за 2 900 грн.
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Слідство.Інфо повідомило, що Генштаб також купив подарункові шахи за понад 39 000 грн:
→ італійські шахи "Римляни";
→ дві різні комплектації набору "Наполеон".
За даними журналістів, ще Генштаб витратив 68 800 грн на 10 наборів кришталевого посуду. Також, зазначили у розслідування, протягом 2023 року Генштаб організував 20 різних закупівель нагородних годинників.
"На це витратили 3,9 млн грн загалом, з яких 1,1 млн — на купівлю смартгодинників. Наприклад, 30 червня 2023-го Генштаб ЗСУ купив 21 Apple Watch за 290 000 грн", — зазначили журналісти.
За даними Слідства.Інфо, членкиня тендерного комітету фінансового управління Генштабу Ірина Таргонська не прокоментувала журналістам, для чого було необхідно купувати шахи та посуд. Також журналісти надіслали запити з проханням пояснити, кому й для чого були придбані такі подарунки.
LIGA.net звернулася по коментар до Генштабу ЗСУ, однак відповіді поки що не було.
- На початку 2023 року довкола Міноборони виник гучний скандал, коли з'ясувалося, що воно закуповує продукти для військових у кілька разів дорожче, ніж у столичних магазинах.
- Міноборони назвало ці обвинувачення маніпулятивними, але майже одразу уряд звільнив заступника міністра із тилового забезпечення, а потім посади позбувся і директор департаменту закупівель Міністерства оборони.
- Також Верховна Рада зобов'язала Міноборони частково відкрити інформацію про свої закупівлі – з кінця квітня воно публікує звіти про тендери.
- У серпні довкола закупівель виник новий скандал — через куртки для ЗСУ. За попередніми результатами перевірки антикорради при Міноборони, куртки з Туреччини для українських військовослужбовців, що стали об’єктом розслідування журналістів, точно були зимовими.
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