Следствие.Инфо: Генштаб за бюджетные средства покупал шахматы, иконы и Apple Watch
В течение 2023 года финансовое управление Генштаба ВСУ провело 116 закупок различных товаров и услуг на общую сумму почти 10 млн грн. Об этом сообщило Следствие.Инфо, ссылаясь на информацию о закупках в системе Prozorro.
По данным журналистов, Генштаб ВСУ в 2023 году дважды заключил соглашения на иконы. Впервые за 36 500 гривен были куплены три иконы в серебряном убранстве: Юрия Победоносца, "Неопалимая Купина" и Святого Николая.
Второй раз, отметили в расследовании, в Генштабе купили четыре иконы за 48 400 грн. Это были иконы на медной основе с посеребренным покрытием, позолотой и холодной эмалью: Ангела Хранителя, Георгия Победоносца, Божией Матери Семистрельной и Казанской.
Кроме этого, журналисты написали, что был также заказ иконы Божьей матери "Казанская" за 13 400 грн, сделанную в Троицкой мастерской. На сайте этой мастерской можно найти подобную икону за 2900 грн.
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Следствие.Инфо сообщило, что Генштаб также купил подарочные шахматы за более 39 000 грн:
→ итальянские шахматы "Римляне";
→ две разные комплектации набора "Наполеон".
По данным журналистов, еще Генштаб потратил 68 800 грн на 10 наборов хрустальной посуды. Также, отметили в расследовании, в 2023 году Генштаб организовал 20 различных закупок наградных часов.
"На это потратили 3,9 млн грн в общей сложности, из которых 1,1 млн — на покупку смартчасов. Например, 30 июня 2023 года Генштаб ВСУ купил 21 Apple Watch за 290 000 грн", — отметили журналисты.
По данным Следствия.Инфо, член тендерного комитета финансового управления Генштаба Ирина Таргонская не прокомментировала журналистам, для чего было необходимо покупать шахматы и посуду. Также журналисты направили запросы с просьбой объяснить, кому и для чего были приобретены такие подарки.
LIGA.net обратилась за комментарием к Генштабу ВСУ, однако ответа пока не последовало.
- В начале 2023 вокруг Минобороны возник громкий скандал, когда выяснилось, что оно закупает продукты для военных в несколько раз дороже, чем в столичных магазинах.
- Минобороны назвало эти обвинения манипулятивными, но почти сразу правительство уволило замминистра по тыловому обеспечению, а затем от должности лишился и директор департамента закупок Министерства обороны.
- Также Верховная Рада обязала Минобороны частично открыть информацию о своих закупках – с конца апреля она публикует отчеты о тендерах.
- В августе вокруг закупок возник новый скандал из-за курток для ВСУ. По предварительным результатам проверки антикоррады при Минобороны, куртки из Турции для украинских военнослужащих, ставшие объектом расследования журналистов, точно были зимними.
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