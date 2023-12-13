Следствие.Инфо: Генштаб за бюджетные средства покупал шахматы, иконы и Apple Watch

Журналисты обнаружили, что Генштаб ВСУ в течение 2023 года покупал итальянские шахматы, смарт-часы Apple Watch, иконы и наборы хрустальной посуды

Икона "Ангел Хранитель" (Фото: kupola.kiev.ua)

В течение 2023 года финансовое управление Генштаба ВСУ провело 116 закупок различных товаров и услуг на общую сумму почти 10 млн грн. Об этом сообщило Следствие.Инфо, ссылаясь на информацию о закупках в системе Prozorro.

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По данным журналистов, Генштаб ВСУ в 2023 году дважды заключил соглашения на иконы. Впервые за 36 500 гривен были куплены три иконы в серебряном убранстве: Юрия Победоносца, "Неопалимая Купина" и Святого Николая.

Второй раз, отметили в расследовании, в Генштабе купили четыре иконы за 48 400 грн. Это были иконы на медной основе с посеребренным покрытием, позолотой и холодной эмалью: Ангела Хранителя, Георгия Победоносца, Божией Матери Семистрельной и Казанской.

Кроме этого, журналисты написали, что был также заказ иконы Божьей матери "Казанская" за 13 400 грн, сделанную в Троицкой мастерской. На сайте этой мастерской можно найти подобную икону за 2900 грн.

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Следствие.Инфо сообщило, что Генштаб также купил подарочные шахматы за более 39 000 грн:

→ итальянские шахматы "Римляне";

→ две разные комплектации набора "Наполеон".

По данным журналистов, еще Генштаб потратил 68 800 грн на 10 наборов хрустальной посуды. Также, отметили в расследовании, в 2023 году Генштаб организовал 20 различных закупок наградных часов.

"На это потратили 3,9 млн грн в общей сложности, из которых 1,1 млн — на покупку смартчасов. Например, 30 июня 2023 года Генштаб ВСУ купил 21 Apple Watch за 290 000 грн", — отметили журналисты.

По данным Следствия.Инфо, член тендерного комитета финансового управления Генштаба Ирина Таргонская не прокомментировала журналистам, для чего было необходимо покупать шахматы и посуду. Также журналисты направили запросы с просьбой объяснить, кому и для чего были приобретены такие подарки.

LIGA.net обратилась за комментарием к Генштабу ВСУ, однако ответа пока не последовало.

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