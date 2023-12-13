Испорченные сухпайки для ВСУ: Минобороны расформирует ответственный за закупки департамент
Часть сухпайков, закупленных в 2022 году, оказалась испорченной, несмотря на то, что срок годности еще не истек. Товары ненадлежащего качества будут изъяты, а ответственный за закупки департамент — расформирован. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны.
По данным ведомства, в некоторых наборах была повреждена упаковка с джемом, хотя срок годности еще не вышел.
Сейчас их хранят на складах, однако министерство сообщило, что все сухпайки непригодного качества будут изъяты.
"Наборы запрещены для выдачи. В ближайшее время Командование сил логистики получит от Минобороны новую партию сухпайков", – пояснили в ведомстве.
Испорченные наборы закупил Департамент ресурсных закупок в 2022 году – без контроля качества. Сейчас этот департамент находится в процессе ликвидации, отметили в Минобороны.
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В сферу ответственности департамента входили все решения по закупкам министерства, и это создавало коррупционные риски, отметили в Минобороны.
Чтобы избежать их в дальнейшей работе, функции департамента были распределены между различными подразделениями:
→ Департаментом политики закупок;
→ "Агентством закупок в сфере обороны" (ГП "Государственный оператор тыла");
→ Департамент планирования.
В то же время в МО добавили, что руководитель, осуществлявший подписание договоров поставки сухпайков, сейчас фигурирует в уголовном производстве, в том числе по другим обвинениям.
- 1 сентября 2023 года Офис генпрокурора предотвратил поставку украинской армии миллиона некачественных продовольственных наборов. Их за 430 млн грн закупило Министерство обороны.
- 2 сентября в Минобороны заявили, что взыскивают через суд 456 млн грн с компании, которая нарушила условия договора по поставке продуктовых наборов украинской армии.