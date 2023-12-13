Испорченные сухпайки для ВСУ: Минобороны расформирует ответственный за закупки департамент

Часть испорченных сухпайков, которые поставили ВСУ, будут изъяты, а департамент, который был ответственен за закупки, сейчас расформировывают

Сухпаек (Фото: Армияinform)

Часть сухпайков, закупленных в 2022 году, оказалась испорченной, несмотря на то, что срок годности еще не истек. Товары ненадлежащего качества будут изъяты, а ответственный за закупки департамент — расформирован. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

По данным ведомства, в некоторых наборах была повреждена упаковка с джемом, хотя срок годности еще не вышел.

Сейчас их хранят на складах, однако министерство сообщило, что все сухпайки непригодного качества будут изъяты.

"Наборы запрещены для выдачи. В ближайшее время Командование сил логистики получит от Минобороны новую партию сухпайков", – пояснили в ведомстве.

Испорченные наборы закупил Департамент ресурсных закупок в 2022 году – без контроля качества. Сейчас этот департамент находится в процессе ликвидации, отметили в Минобороны.

Читайте также: Следствие.Инфо: В 2023 году Генштаб за бюджетные средства покупал шахматы, иконы и Apple Watch

В сферу ответственности департамента входили все решения по закупкам министерства, и это создавало коррупционные риски, отметили в Минобороны.

Чтобы избежать их в дальнейшей работе, функции департамента были распределены между различными подразделениями:

→ Департаментом политики закупок;

→ "Агентством закупок в сфере обороны" (ГП "Государственный оператор тыла");

→ Департамент планирования.

В то же время в МО добавили, что руководитель, осуществлявший подписание договоров поставки сухпайков, сейчас фигурирует в уголовном производстве, в том числе по другим обвинениям.