Може постати питання про скорочення кількості нардепів до 300 – Стефанчук

За словами спікера парламенту, кількість нардепів потенційно можуть скоротити через зниження населення України

Руслан Стефанчук (Фото: Пресслужба Верховної Ради)

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук припустив, що в парламенті може виникнути питання про зменшення кількості народних депутатів до 300 осіб через зниження населення України. Про це він заявив в інтерв'ю Укрінформ. Дивіться нас на YouTube: пояснюємо складні речі простими словами

"Я глибоко переконаний, що питання скорочення кількості народних депутатів, без сумніву, постане в українському суспільстві", – сказав Стефанчук.

За його словами, зменшення кількості народних депутатів може бути обумовлене об'єктивним скороченням населення України, що, своєю чергою, впливає на кількість представників у законодавчому органі.

"Коли було 52 мільйони – це одна справа, а сьогодні, коли людей набагато менше, безперечно, питання представництва в суспільстві потребує перегляду. Я думаю, що цифра 300 є тією, про яку можна говорити, і вона має стати орієнтиром для подальших процесів", – сказав спікер Ради.

Стефанчук наголосив, що ще 29 серпня 2019 року президент Володимир Зеленський звернувся до Верховної Ради з пропозицією змінити Конституцію, щоб скоротити кількість народних депутатів до 300. Однак попередній склад Конституційного суду дав негативний висновок щодо цього законопроєкту, що фактично призупинило його розгляд.

Згідно з Конституцією, Верховна Рада складається з 450 народних депутатів, яких обирають на основі загального, рівного та прямого виборчого права шляхом таємного голосування на термін п'ять років.