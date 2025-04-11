Может возникнуть вопрос о сокращении количества нардепов до 300 – Стефанчук

Руслан Стефанчук (Фото: Пресс-служба Верховной Рады)

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук предположил, что в парламенте может возникнуть вопрос об уменьшении количества народных депутатов до 300 человек из-за снижения населения Украины. Об этом он заявил в интервью Укринформ. Читайте нас в Telegram: главные новости коротко

"Я глубоко убежден, что вопрос сокращения количества народных депутатов, без сомнения, встанет в украинском обществе", – сказал Стефанчук.

По его словам, уменьшение количества народных депутатов может быть обусловлено объективным сокращением населения Украины, что в свою очередь влияет на количество представителей в законодательном органе.

"Когда было 52 миллиона – это одно дело, а сегодня, когда людей гораздо меньше, бесспорно, вопрос представительства в обществе нуждается в пересмотре. Я думаю, что цифра 300 является той, о которой можно говорить, и она должна стать ориентиром для дальнейших процессов", – сказал спикер Рады.

Стефанчук подчеркнул, что еще 29 августа 2019 года президент Владимир Зеленский обратился в Верховную Раду с предложением изменить Конституцию, чтобы сократить количество народных депутатов до 300. Однако предыдущий состав Конституционного суда дал отрицательное заключение по этому законопроекту, что фактически приостановило его рассмотрение.

Согласно Конституции, Верховная Рада состоит из 450 народных депутатов, избираемых на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права путем тайного голосования на срок пять лет.