МЗС Італії викликало російського посла через внесення Маттарелли до "списку русофобів"

Серджо Маттарелла (Фото: EPA)

Міністерство закордонних справ Італії викликало російського посла Олексія Парамонова, щоб оскаржити внесення президента країни Серджо Маттарелли та інших італійських посадовців до переліку "іноземних русофобів", що опублікував МЗС Росії. Про це йдеться у заяві дипломатичного відомства.

"Внесення глави держави до цього списку є провокацією проти Республіки та італійського народу", – заявив глава італійського МЗС Антоніо Таяні.

Він також висловив солідарність з Маттареллою від імені міністерства та особисто.

Також про свою підтримку президенту заявила прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні.

"Італія твердо вирішила стояти поруч з Україною перед обличчям жорстокої воєнної агресії Росії і продовжує підтримку українського народу в його героїчному опорі. Публікація списку ймовірних "русофобів", звинувачених у "розпалюванні ненависті" проти Росії, є не що інше, як чергова пропагандистська операція, спрямована на відвертання уваги від серйозної відповідальності Москви", – цитує її La Repubblica.

Минулого тижня на офіційному сайті МЗС Росії з'явився розділ "Приклади використання мови ненависті щодо Росії та русофобських висловлювань політиків та громадських діячів іноземних держав".

Там опубліковані заяви українських та західних політиків, зокрема Маттарелли, генсека НАТО Марка Рютте, президента Фінляндії Александра Стубба, канцлера Німеччини Фрідріха Мерца та інших офіційних осіб.

Промова, яку розкритикувала Росія, була проголошена президентом Італії 5 лютого.