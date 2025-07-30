МИД Италии вызвал посла России из-за включения Маттареллы в "список русофобов"

Серджо Маттарелла (Фото: EPA)

Министерство иностранных дел Италии вызвало посла России Алексея Парамонова, чтобы опротестовать включение президента страны Серджо Маттареллы и других итальянских чиновников в список "иностранных русофобов", опубликованный МИД России. Об этом сообщается в заявлении дипломатического ведомства.

"Включение главы государства в этот список является провокацией против Республики и итальянского народа", – заявил глава итальянского МИД Антонио Таяни.

Он также выразил солидарность с Маттареллой от имени министерства и лично.

Также о своей поддержке президенту заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони.

"Италия твердо решила встать на сторону Украины перед лицом жестокой военной агрессии России и продолжает поддерживать украинский народ в его героическом сопротивлении. Публикация списка предполагаемых "русофобов", обвиняемых в "подстрекательстве к ненависти" против России, является не чем иным, как очередной пропагандистской операцией, направленной на отвлечение внимания от серьезной ответственности Москвы", – цитирует ее La Repubblica.

На прошлой неделе на официальном сайте МИД России появился раздел "Примеры использования языка ненависти в отношении России и русофобских высказываний политиков и общественных деятелей иностранных государств".

Там опубликованы заявления украинских и западных политиков, в том числе Маттареллы, генерального секретаря НАТО Марко Рютте, президента Финляндии Александра Стубба, канцлера Германии Фридриха Мерца и других должностных лиц.

Речь, которую подвергла критике Россия, была провозглашена президентом Италии 5 февраля.