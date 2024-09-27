МЗС заявило, що розчароване ставленням Міжнародного Червоного хреста до російської філії

Присутність російського Червоного хреста на окупованих територіях є порушенням законів України, міжнародного права та Статуту Червоного хреста

Російський Червоний хрест (Фото: пресслужба філії)

Міністерство закордонних справ заявило, що розчароване ставленням Міжнародної федерації Червоного хреста до її російської філії. Раніше омбудсман Дмитро Лубінець обіцяв звернутися до донорів МФЧХ через відмову організації виключити зі свого складу росіян.

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МЗС наголосило, що у тексті рішення МФЧХ немає належної оцінки незаконної діяльності російського Червоного хреста на окупованих територіях України, зокрема в Донецькій, Луганській, Херсонській, Запорізькій областях і Криму. Українська сторона неодноразово підкреслювала, що присутність РЧХ там є грубим порушенням законів України, міжнародного права та Статуту Червоного хреста.

Рішення МФЧХ суперечить резолюціям ООН, які закликають не визнавати анексію Росією українських територій, наголосили у відомстві. Також відсутня реакція на діяльність "Донецького" та "Луганського" Червоних хрестів, які підтримують окупаційну владу РФ.

Україна надала докази підтримки РЧХ державою-агресором, зокрема факти незаконного захоплення майна Українського Червоного хреста.

"Товариство Червоного хреста України є єдиним визнаним товариством Червоного хреста, яке здійснює гуманітарну діяльність на всій території України в межах її міжнародно визнаних кордонів та уповноважене створювати місцеві осередки Червоного хреста. Донецька та Луганська регіональні філії є його невіддільними частинами та продовжують функціонування, хоча й були змушені на певний час залишити тимчасово окуповану територію України, рятуючись від переслідувань окупаційної адміністрації РФ", – йдеться у повідомленні МЗС.

Україна очікує від МФЧХ продовження моніторингу та надання об’єктивної оцінки діям РЧХ, що підривають довіру до всієї федерації.

Червоний хрест складається з Міжнародного комітету Червоного хреста (штаб-квартира в Женеві), Міжнародної федерації Червоного хреста і Червоного півмісяця (штаб-квартира в Женеві) та національних товариств, що входять до її складу. Основна мета федерації – підтримка національних товариств, федерація самостійно операційно не діє на території країни.

28 квітня 2024 року Лубінець заявив, що Міжнародна федерація Червоного хреста і Червоного півмісяця підігрує російській агресії.

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