Україна звернеться до донорів Червоного хреста через відмову того виключити РФ зі свого складу

Дмитро Лубінець (Фото: Офіс омбудсмана)

Міжнародна федерація Червоного хреста відмовилася виключати зі свого складу російський Червоний хрест, через що Україна звернеться до донорів організації. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

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Омбудсмен підкреслив, що неодноразово інформував керівництво МФЧХ про можливі злочини російського Червоного хреста та закликав провести прозоре розслідування й виключити російський Червоний хрест із Федерації.

Лубінець зазначив, що для цього МФЧХ навесні створила спостережну групу, яка мала дослідити діяльність РЧХ. Усі докази щодо злочинів були передані президенту МФЧХ Кейт Форбс, однак у звіті Федерації зазначалося, що жодних порушень нібито не було виявлено.

Водночас Федерація підтвердила окупацію Росією українських територій і підтвердила, що російський Червоний хрест відвідував тимчасово окуповані території, наголосив Лубінець.

"РЧХ має працювати тільки на своїй території. Це порушення статуту Федерації з боку РЧХ, а також порушення територіальної цілісності України. Такі дії Федерація виправдала "новаторськими підходами" й "гуманітарними" цілями", – заявив Лубінець.

Червоний хрест складається з Міжнародного комітету Червоного хреста (штаб-квартира в Женеві), Міжнародної федерації Червоного хреста і червоного півмісяця (штаб-квартира в Женеві) та національних товариств, що входять до її складу. Основна мета федерації – підтримка національних товариств, федерація самостійно операційно не діє на території країни.

28 квітня 2024 року Лубінець заявив, що Міжнародна федерація Червоного хреста і червоного півмісяця підігрує російській агресії.

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